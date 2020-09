Präsident der oberfränkischen Handwerkskammer tritt zurück

Der Präsident der Handwerkskammer für Oberfranken, Thomas Zimmer, hat am Samstag während einer Vorstandssitzung seinen sofortigen Rücktritt bekannt gegeben. In einer Pressemitteilung des Bayreuther Bäckermeisters heißt es, das Vertrauen in ihn und seine Arbeit für die Handwerkskammer sei gestört. Er respektiere dies und trete zurück. Weiter heißt es in der Mitteilung, weder er noch die Handwerkskammer würden weitere Auskünfte über die Hintergründe des Rücktritts geben.

Stellvertreter übernimmt vorläufig

Bis zur Wahl eines neuen Präsidenten soll der bisherige Vizepräsident Matthias Graßmann aus Bamberg den Präsidenten vertreten, so der Vorstand. Die Wahl soll bei der nächsten Vollversammlung Ende November stattfinden. Man respektiere die Entscheidung Zimmers und bedanke sich für den langjährigen Einsatz für das Handwerk in Oberfranken, heißt es von Vizepräsident Graßmann. Man sehe in dieser Entscheidung ein klares Signal für einen Neuanfang bei der Handwerkskammer.

Schon länger Unruhe in Handwerkskammer

Erst Ende August hatte Hauptgeschäftsführer Thomas Koller die Handwerkskammer in Oberfranken verlassen. Damals hieß es, die Parteien hätten sich einvernehmlich auf die Beendigung der Zusammenarbeit verständigt, da unterschiedliche Auffassungen über die künftige Ausrichtung der Kammerorganisation bestünden. Die HWK Oberfranken mit Sitz in Bayreuth hatte in der Vergangenheit wiederholt für Schlagzeilen gesorgt. Zuletzt erstattete sie im August Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Hof wegen unrechtmäßiger Zahlungen ihrer Tochtergesellschaft "Hyperlink".