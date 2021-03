"Schlechter Stil": Kritik an Lehrerverband nach Impf-Ultimatum

Der Bayerische Lehrerinnen- und Lehrerverband muss sich nach einem Brandbrief an Ministerpräsident Markus Söder (CSU) scharfe Kritik von der Staatsregierung anhören. Kultusministerium und Staatskanzlei weisen die Forderung des BLLV zurück, dass Lehrkräfte, die nach den Osterferien in den Präsenzunterricht müssen, vorher ein Impfangebot erhalten müssten. Staatskanzleichef Florian Herrmann warf BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann "schlechten Stil" vor.

Fleischmann hatte an Söder geschrieben: "Wenn Sie Ihr Mantra der Umsicht und Vorsicht in Bayern wirklich ernst meinen, muss Impfung vor Öffnung kommen." Lehrkräfte, die kein Impfangebot erhielten, könnten nach den Ferien nur Distanzunterricht anbieten.

Söders Äußerung nach der letzten Kabinettssitzung, es sei ja im Pandemie-Jahr auch zuvor Unterricht ohne Impfung möglich gewesen, lasse die Lehrerinnen und Lehrer "fassungslos zurück", schreibt Fleischmann weiter.

Kultusministerium: Gibt Impfangebot für Lehrkräfte

Zum Thema Impfen teilte das Kultusministerium mit, dass ein entsprechendes Impfangebot für Lehrkräfte bereits da sei. Priorisiert würden bereits Grund- und Förderschullehrer geimpft. Hierzu zählt laut Ministerium gut ein Drittel aller bayerischen Lehrkräfte.

Außerdem heißt es in der Antwort des Kultusministeriums: "Dass die Präsidentin des BLLV den Dienst in der Schule an ein Impfangebot knüpft, geht natürlich gar nicht. Oder beabsichtigt sie etwa eine Impfpflicht für Lehrkräfte?"

Auch der Chef der Staatskanzlei, Florian Herrmann, kritisiert das Vorgehen des BLLV: "Ultimaten zu stellen ist ein schlechter Stil", sagt Herrmann. Nicht jeder könne seine Arbeit einstellen, bloß weil er noch nicht geimpft sei. Dabei verwies Herrmann etwa auf Polizisten, die weiterarbeiteten – mit und ohne Impfung.

Unterstützung von SPD

Unterstützung erhält der BLLV von der bayerischen SPD. Deren bildungspolitische Sprecherin und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Margit Wild will so schnell wie möglich ein Impfangebot für Lehrpersonal in Bayern. Nur so könne der Präsenzunterricht weiter stattfinden. "Wir haben die Pflicht, unsere Lehrerinnen und Lehrer zu schützen", sagt Wild.

Das bayerische Kultusministerium weist die Vorwürfe zurück. Die Lehrkräfte würden geschützt, etwa durch einen Hygieneplan, Masken, Tests und mit Luftreinigern, heißt es auf BR-Anfrage.

Mehr als nur Impfungen

Die BLLV-Präsidentin beklagt in dem Brief außerdem die Umstände, unter denen unterrichtet werden müsse. "Wir haben eine massive Überbelastung der Kolleginnen und Kollegen, die alles tun, um für die Kinder und Jugendlichen bestmögliche Bildungsangebote in diesen schwierigen Zeiten zu ermöglichen", kritisiert Fleischmann. Das Verständnis für den Umgang der Politik mit dieser dramatischen Situation habe jetzt allmählich ein Ende erreicht. Man lasse sich durch bloße Ankündigungen nicht mehr ruhig stellen, heißt es weiter.

Tests ja - aber von geschultem Personal

In dem Brief begrüßt der BLLV regelmäßige Tests für alle, "um die Sicherheit für die gesamte Schulfamilie gewährleisten zu können". Diese Tests müssten aber "zwingend durch Fachpersonal" durchgeführt werden oder zu Hause von den Eltern. Die Lehrkräfte könnten das nicht auch noch leisten. Zudem sei weder der Gesundheitsschutz der Lehrkräfte gewährleistet noch im Falle eines positiven Tests im Klassenzimmer die Persönlichkeitsrechte der Kinder und Jugendlichen.

Das bayerische Kultusministerium verweist auf Erfahrungen aus Österreich. Dort habe sich das Verfahren gut bewährt, Lehrkräfte würden dort die Testdurchführung begleiten. "Unsere bayerischen Lehrkräfte werden diese Aufgabe ebenso hervorragend meistern." Durch das Testen in den Schulen stelle man außerdem sicher, dass dieses regelmäßig passiere und korrekt ausgeführt werde.

