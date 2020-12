Präsenzprüfungen an Universitäten - Regelbetrieb trotz Lockdown?

In ganz Bayern sind die Schulen geschlossen, Klausuren finden nicht statt. Anders bei einigen bayerischen Universitäten: Sie führen teilweise Präsenzprüfungen durch. Unter anderem hat die Universität Regensburg rund 200 Medizinstudierende zwei Tage vor Weihnachten zu einer Klausur geladen - trotz des von der Bundesregierung verordneten strengen Lockdowns. Die Universitätsleitung begründet ihre Entscheidung mit dem Hygienekonzept, dass sich bisher als "durchweg wirkungsvoll" erwiesen und eine Ausbreitung des Coronavirus an der Universität Regensburg verhindert habe.

Unverständnis bei vielen Regensburger Studierenden

Marie, die ihren richtigen Namen nicht nennen will, ist eine der Regensburger Studierenden, die am Dienstag noch eine Prüfung in "mikroskopischer Anatomie" absolvieren musste. Die Prüfung ist relevant, um sich zum Physikum anmelden zu können. Die Anmeldung zum Physikum muss bis 10. Januar erfolgen. Marie will sich aber auch nicht mit dem Coronavirus anstecken. Sie und viele ihrer Kommilitonen sind daher verärgert, dass die Universität sich in ihrem Fall für eine Präsenz- statt für eine Online-Prüfung entschieden hat.

"Ich kann es beim besten Willen nicht nachvollziehen. Ich muss überlegen, mit wem aus meiner Familie ich mich an Weihnachten treffen darf, sitze aber zwei Tage vorher mit 200 Studenten in einer Klausur. Wir finden das ziemlich krass. Und irgendwie unverantwortlich." Marie, Regensburger Studentin

Infektionsschutzverordnung erlaubt Prüfungen in Präsenz

Die Universität Regensburg findet die Kritik übertrieben. Auf BR-Nachfrage verweist die Leitung auf die 11. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 15. Dezember 2020, die es erlaube, Prüfungen abzuhalten. Dort heißt es zwar unter Paragraph 21, dass keine Präsenzveranstaltungen stattfinden dürfen. Bei Prüfungen kann aber eine Ausnahme gemacht werden, sofern ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird. "Die Universitätsleitung hätte diese dann mithilfe entsprechender Argumente nachträglich untersagen können. Dies stellt jedoch einen gänzlich anderen Kontext der Situation dar." Laut Universität Regensburg werden die Abstandsregeln gewahrt: Für die Prüfung wurden die Studierenden auf drei Hörsäle verteilt, darunter auch das Audimax mit 1.485 Plätzen.

Würzburg: 1.200 Studierende bei Präsenzprüfungen

Die Universität Regensburg macht da keine Ausnahme. Auch in anderen bayerischen Universitäten werden während des Lockdowns noch Präsenzprüfungen abgehalten: An der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg wurden im Lockdown bisher fünf Präsenzprüfungen durchgeführt. Rund 1.200 Studierende aus den Studiengängen der Medizin bis zu den Sozialwissenschaften waren zu den Prüfungen zugelassen, teilt die Würzburger Universität mit. Neben Abstandsregeln habe bei den Prüfungen auch Maskenpflicht gegolten.