Präsenzgottesdienste zu Ostern: Kritik von "Wir sind Kirche"

Dass die meisten Kirchen in Niederbayern in diesem Jahr - trotz des Appells der Bundesregierung - nicht auf Präsenzgottesdienste an Ostern verzichten, kritisiert die Deggendorferin Sigrid Grabmeier, Sprecherin der bundesweiten Kirchenvolksbewegung "Wir sind Kirche". Wie sie dem BR sagte, habe sie ein Problem damit, dass "Sachen passieren, weil es immer schon so war und weil man das jetzt so durchziehen muss".

Kirche solle versuchen, andere Lösungen zu finden

Dass die Kirche nicht versuche, andere Lösungen zu finden, fände sie schade. Grabmeier könne zwar verstehen, dass es Gläubige gebe, für die ein Präsenzgottesdienst einen hohen Wert habe. Auch gebe es viele ältere Menschen, die sich mit dem Internet nicht auskennen würden und somit nicht die Möglichkeit hätten, Gottesdienste im Internet zu verfolgen. Hier könne man Gottesdienste aber über regionale Fernsehsender übertragen, schlägt die Niederbayerin vor.

Pfarrei in Landshut hält sich an Bitte der Bundesregierung

Zwar würden viele Kirchen, so wie auch das Bistum Passau, neben den Präsenzgottesdiensten auch Live-Übertragungen im Internet anbieten, einen kompletten Verzicht auf Präsenzgottesdienste gebe es aber nur in den wenigsten Kirchen, wie zum Beispiel in der Kirche St. Margaret in Landshut-Achdorf. Hier haben sich Pfarrer Alexander Blei und sein Team "schweren Herzens" dazu entschlossen, die Bitte der Bundesregierung auf Präsenzgottesdienste zu verzichten, zu erfüllen: "Gerade jetzt ist es wichtig, Solidarität mit all denen zu zeigen, die von den Auswirkungen der Corona-Pandemie schwer getroffen sind", so der Dekan in einer Pressemitteilung. St. Margaret überträgt seine Ostergottesdienste daher ausschließlich im Internet.