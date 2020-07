Prämie: Bamberger "Lichtspiel" Kino unter den Top drei in Bayern

Das "Lichtspiel" Kino in Bamberg ist zu einem der besten Kinos in Bayern gewählt worden. Das Filmtheater bekommt 25.000 Euro und gehört damit zu den drei Kinos in Bayern, die vom FilmFernsehFonds Bayern (FFF Bayern) mit Spitzenprämien ausgezeichnet werden.

"Kreatives Programm auf Großstadtniveau"

In der Laudatio heißt es: "Das Lichtspiel ist in der Stadt ein wichtiger kultureller Treffpunkt und bietet ein einzigartiges, kreatives Programm auf Großstadtniveau." Digitalministerin Judith Gerlach, die für die Film- und Kinowirtschaft in Bayern zuständig ist, erklärte, dass die Startphase nach der Corona-Schließung für die Kinos keine einfache Zeit sei. Die aufgestockten Programmprämien seien hier eine wichtige Hilfe.

83 Kinos mit Programmprämie ausgezeichnet

Insgesamt werden dieses Jahr 83 Kinos in Bayern mit einer deutlich aufgestockten Programmprämie ausgezeichnet. Mit diesen Prämien unterstützt der FilmFernsehFonds Bayern jedes Jahr Kinos mit außergewöhnlichen Programmaktionen oder künstlerisch hochwertigen Filmen. Zu den Kriterien für eine Auszeichnung zählt auch der Anteil deutscher Filme und Kinderfilme.