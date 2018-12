Präimplantationsdiagnostik bleibt untersagt

Die Durchführung eines solchen Screenings ohne eine zustimmende Bewertung der Bayerischen Ethikkommission für Präimplantationsdiagnostik (PID) ist verboten, heißt es in einem Urteil des 20. Senates.

Auffassung der Stadt München bestätigt

Der Verwaltungsgerichtshof folgte in dem Urteil der Auffassung der Stadt München. Die Landeshauptstadt hatte die Durchführung einer derartigen Präimplantationsdiagnostik ohne vorherige positive Bewertung der Ethikkommission untersagt. Dagegen hatte eine Laborbetreiberin, die in ihrer Münchener Zweigniederlassung derartige Untersuchungen an Embryonen im Blastozystenstadium (etwa fünf Tage nach der Befruchtung) durchführen möchte, geklagt.

Revision zugelassen

Der Verwaltungsgerichtshof hat die Revision gegen sein Urteil wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelassen. Die Klägerin kann nach Vorliegen der schriftlichen Urteilsgründe, die in den nächsten Wochen erwartet werden, binnen Monatsfrist Revision beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig einlegen.