Prähistorische Skelette: Wissenschaftler erforschen DNA

Ein internationales Forscherteam will jetzt in Niederbayern mit Hilfe von Erbgutuntersuchungen Wanderungsbewegungen der frühen Menschen in der Region näher erforschen. Wie das Landratsamt bekannt gab, waren die Wissenschaftler im Landkreis Landshut unterwegs, um durch Untersuchungen von Skeletten aus prähistorischen Friedhöfen mehr über unsere genetischen Wurzeln herauszufinden. Der Schwerpunkt der Untersuchungen lag auf Fundstellen in den Märkten Altdorf, Essenbach und Ergoldsbach.

Landkreis Landshut eines der am längsten besiedelten Gebiete

Der Landkreis Landshut gilt als einer der am längsten besiedelten Gebiete Mitteleuropas. Bereits vor über 7.500 Jahren haben sich Menschen an den Flusstälern von Isar, Vils und Laaber niedergelassen. "Unsere Aufgabe ist es, diese Zeugnisse der Vergangenheit zu sichern und für künftige Generationen zu bewahren", sagt Dr. Thomas Richter, Kreisarchäologe des Landkreises Landshut.

Die Vorgeschichte des Landkreises hat auch das Interesse von Anthropologen und Genetikern geweckt. Populationsgenetiker Prof. Dr. Joachim Burger von der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz bereiste vergangene Woche mit Biostatistikern der Universität Bern um Professor Laurent Excoffier den Raum Landshut, um einige Fundstellen persönlich in Augenschein zu nehmen.

Anhand von DNA Migrationsbewegungen rekonstruieren

Das zwölfköpfige internationale Forscherteam aus Mainz und Bern, bestehend aus Genetikern und Biostatistikern extrahierte im Forschungsprojekt Genome aus den Skeletten prähistorischer Gräberfelder und vergleicht diese mit anderen Regionen.

Die Kreisarchäologie Landshut begleitet das Projekt lokal. Ziel des Forschungsprojektes ist es, anhand der DNA zu rekonstruieren, von welchen menschlichen Migrationsbewegungen der Landkreis in der Zeit zwischen 10.000 v. Chr. und 700 n Chr. betroffen war, und damit auch die Zusammensetzung der DNA in der Region Landshut zu verstehen.

"Ich bin gespannt, mehr über unsere Heimatgeschichte zu erfahren", sagt Landrat Peter Dreier (FW). Das Projekt wird aus staatlichen Forschungsgeldern der Schweiz finanziert. In rund drei Jahren sollen Ergebnisse vorliegen.