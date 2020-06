Powerfrau und Pionierin: Ellen Ammann

Ellen Ammann, einer Frau, deren Engagement so vielseitig war, so unermüdlich und ausdauernd, dass es Bücher füllen könnte. Sie war eine Powerfrau und Pionieren, die zum Beginn des 21. Jahrhunderts die Gesellschaft entscheidend prägte.

Frauen können im 19. Jahrhundert kein Abitur machen

Mit 20 Jahren kam die gebürtige Schwedin nach München, nach ihrer Hochzeit mit dem deutschen Orthopäden Ottmar Ammann. In ihrer neuen Heimat begann sie schon in ihrem jungen Alter sich sozial zu engagieren. Ungewöhnlich für die damalige Zeit. Mit ihren Ideen war Ellen Ammann ihrer Zeit oft voraus – und hatte mit vielen Widerständen zu kämpfen. Sie schuf Organisationen und Institutionen, die damals visionär waren – und noch heute wichtige Aufgaben im gesellschaftlichen Miteinander wahrnehmen.

1904 wird der Katholisch Deutsche Frauenbund München gegründet

Am 27. November 1904 wird der Katholisch Deutsche Frauenbund München gegründet. 339 Frauen treten am selben Tag bei. In den nächsten Jahren folgen viele weitere bayerische Zweigvereine und 1911 schließlich der Bayerische Landesverband, dessen erste Vorsitzende Ellen Amman bis zu ihrem Tod 1932 bleibt.

Heute ist Emilia Müller die Vorsitzende des Bayerischen Landesverbands. Seit 40 Jahren ist sie Mitglied des KDFB. Seit 30 Jahren engagiert sie sich politisch auf Kommunal-, Europa- und Landesebene. 2018 beendete sie ihre politische Karriere und bewarb sich um den Vorsitz des KDFB Bayern: "Politik für Frauen, für Gleichberechtigung war in meiner politischen Laufbahn immer ein zentraler Punkt", sagt Müller. Für sie sei es ein ganz wesentlicher Ansatzpunkt, dass sie sich als Landesvorsitzende jetzt dafür einsetzen könne, dass Frauen sich besser in der Gesellschaft positionieren können, dass junge Frauen Chancen erhielten, die es früher so gar nicht gab.

Bevormundung durch Ehemann und Vater

Es ist das Ende des 19. Jahrhunderts – die Industrialisierung ist in vollem Gange, tausende Menschen ziehen auf der Suche nach Arbeit in die Städte. So auch nach München. 1890 haben Frauen in Bayern weder ein Recht darauf, das Abitur zu machen, noch ein Studium zu beginnen. Dazu kommt das Versammlungsverbot für Frauen und deren Bevormundung durch Ehemann oder Vater.

Unter ihnen sind viele junge Mädchen. Ellen Ammann lebt bereits seit ein paar Jahren in München, in der Landwehrstraße, ganz in der Nähe des Hauptbahnhofs. Dort befindet sich auch die Orthopädische Praxis ihres Mannes. Sie ist nahe dran an dem Geschehen, erzählt Adelheid Schmidt-Thomé, die Autorin der kürzlich erschienenen Biografie über Ellen Ammann.

Ab 1909 gibt es die "Frauenschulung in Bayern"

Auch die karitative Sektion des Münchner Frauenbundes bietet bereits ab 1905 Seminare zu sozialen Themen an – ein Anfang. Doch mit der Gründung der "sozialen und caritativen Frauenschulung in Bayern" 1909 bringen Ellen Ammann und ihre Mitstreiterin Maria Hopmann die Ausbildung der Frauen auf ein höheres Niveau. Das Programm reicht von der Säuglingspflege bis zum Rechtswesen.