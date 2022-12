Powerfood aus Bayern: Sauerkraut statt Acai-Beeren

Ein Powerfood enthält Antioxidantien, Mineralstoffe und Vitamine – beschreibt Ernährungscoach Sarah Tardy aus Würzburg. Diese Inhaltsstoffe finden sich unter anderem in Rotkohl, Sauerkraut, Pilzen, Zwiebeln und Meerrettich – um nur einige zu nennen. Aus diesen Lebensmitteln lassen sich nicht nur gut bayerische Hausmannsrezepte verwirklichen, sondern auch knackige Salate und Hausmittel, die das Immunsystem unterstützen. Es muss also nicht immer Spirulina, Chiasamen, Goji- oder Acai-Beere als Powerfood sein.

Mit Sauerkrautsalat gesund durch den Winter

So kann Sauerkraut etwa roh verzehrt werden und hat sehr viele Milchsäurebakterien. Die sind hervorragend für die Darmgesundheit – und ein gesunder Darm unterstützt auch das Immunsystem. Interessant ist auch, dass ein gesunder Darm in Verbindung mit guter Stimmung gebracht wird, so Sarah Tardy. Wer sich also sein eigenes Powerfood zubereiten will, kann beispielsweise frischen Sauerkraut-Salat mit geriebenem Apfel und Kürbiskernen mischen. Ein bisschen Apfelessig und Öl dazu, fertig.

Zwiebel und Honig als Powerfood gegen Erkältung

Neben regelmäßigem Sport, möglichst wenig Stress und ausreichendem Schlaf ist besonders die Ernährung wichtig für ein starkes Immunsystem. Und wen die Erkältung schon erwischt hat, der kann sich aus Zwiebel und Honig einen Hustensaft zubereiten. Dafür kommt alles zusammen in ein Glas, bleibt über Nacht stehen und am nächsten Tag kann man den Saft zweimal täglich mit einem Teelöffel zu sich nehmen. Das gilt als Hausmittel gegen Husten und Heiserkeit. Die Zwiebel ist laut Ernährungsberaterin Annette Büttner aus Zellingen im Landkreis Main-Spessart ein wahres "Powerfood". Sie enthält nämlich lösliche Ballaststoffe, was gutes Futter für unsere Darmbakterien ist. Der Stoff, der uns die Tränen in die Augen treibt, wenn wir sie schneiden, enthält außerdem das wertvolle Allicin, was entzündungshemmend wirkt.

Obst und Gemüse für eine ausgewogene Ernährung

"Iss den Regenbogen", sagt auch Sarah Tardy. Für ein optimal arbeitendes Immunsystem braucht es nicht nur die richtigen, sondern vor allem unterschiedliche und vielseitige Nährstoffe. Bayerische Powerfoods können dabei helfen. Die Basis für unsere Nährstoffaufnahme bilden nämlich jede Menge Gemüse und Obst. Damit ist der Körper erst einmal mit Vitaminen und Mineralien versorgt, die das Immunsystem dabei unterstützen, sich gegen freie Radikale zu schützen – also die Abfallprodukte von Zellen.

Freie Radikale gelten als eine Ursache dafür, dass der Körper altert und sind sogenannte hochreaktive Sauerstoffverbindungen. Um sich davor zu schützen, helfen Antioxidantien, die wir beispielsweise durch rote Beete, Sauerkraut oder anderes heimisches Obst und Gemüse zu uns nehmen können. Antioxidantien sind unter auch unter den Namen Vitamin C, Vitamin E oder Selen bekannt.

Das Trinken nicht vergessen

Wer sein Immunsystem unterstützen will, sollte neben Obst und Gemüse auf jeden Fall genügend Flüssigkeit zu sich nehmen – am besten Wasser oder Kräutertees. Gerade, wenn die Temperaturen sinken und wir zu Hause die Heizung andrehen, können die Schleimhäute durch die trockene Heizungsluft austrocknen. Unsere Schleimhäute können uns aber nur dann vor Krankheiten schützen, wenn sie intakt und mit ausreichend Flüssigkeit versorgt sind.

Rauchen und Alkohol schwächen das Immunsystem

Leider hilft es nicht nur, sich mit gesunden Lebensmitteln und bayerischen Powerfoods zu ernähren. Auch Alkohol und Rauchen fließen in die Gesundheitsbilanz mit ein. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen, dass Raucher anfälliger für Infekte sind und auch schwerere Krankheitsverläufe haben, wenn sie einmal krank sind. Das Gleiche gilt für Alkohol. Alkohol schadet dem Immunsystem, je nachdem wie viel davon zu sich genommen wird. Genauer gesagt, schadet Alkohol der Leber, die für die Entgiftung des Körpers zuständig ist. Langfristig hemmt Alkohol die T-Helferzellen, wodurch das Immunsystem weniger aktiv ist und man schneller krank wird.