Powdern bei Lawinengefahr: Wer wartet, gewinnt

Es war ein dramatisches Wochenende in den Alpen mit mindestens zehn Lawinentoten: Allein in den österreichischen Bundesländern Tirol und Vorarlberg starben seit Freitag sieben Wintersportler und ein Schneepflugfahrer, in Südtirol verunglückte eine Skitourengeherin aus Bayern tödlich. Dabei hatten die Lawinenwarndienste im Vorfeld explizit vor "großer Lawinengefahr" gewarnt - es herrschte Warnstufe vier auf der fünfstufigen Skala. Trotzdem waren viele Menschen im freien Gelände unterwegs – für einige endete der Ausflug tragisch. Antworten auf die wichtigsten Fragen:

"Wer geht bei so einer gefährlichen Lage noch ins Gelände?"

Personen, die ins freie Gelände gehen, lassen sich allgemein in zwei Gruppen unterteilen: Einerseits Freeriderinnen und Variantenfahrer, also Menschen, die per Seilbahn auf den Berg fahren und die gesicherten Pisten auf der Suche nach Tiefschnee verlassen. Die zweite Gruppe sind Skitourengeherinnen und Skitourengeher. Sie sind während ihrer gesamten Tour, also bereits im Aufstieg im freien (und damit ungesicherten) Skiraum unterwegs. Für beide Gruppen gelten eigentlich dieselben Sicherheitsregeln: Wetter- und Lawinenlagebericht genau lesen, Touren- und Abfahrtsplanung danach ausrichten und Notfallausrüstung mitnehmen. Was Teil der Notfallausrüstung ist und wie man den Umgang damit übt, lesen sie hier.

Trotzdem begeben sich längst nicht alle in Lebensgefahr, die bei angespannter Lawinenlage am Berg sind. Entscheidend ist, wo genau man unterwegs ist. Muss es direkt nach großen Neuschneemengen und Sturm wirklich der Gipfelerfolg sein, oder kann man den Schnee auch in Talnähe genießen? Zum eigenverantwortlichen Handeln im Gebirge gehört auch, im richtigen Moment verzichten zu können. Häufig sinkt die Lawinengefahr nach intensiven Schneefällen und starkem Wind nach ein paar Tagen bereits. Gute Tage im Pulverschnee gibt es immer wieder - mit Sicherheit.

"Aber direkt neben der Piste ist es doch ungefährlich?"

Mal schnell neben der Piste oder im steilen Waldgelände abzufahren, ist bei großer Lawinengefahr besonders gefährlich, denn gerade an diesen Tagen können Lawinen besonders groß werden und auch flaches Gelände erreichen. Auch in lichten Wäldern können Lawinen abgehen. In den Resorts gibt es zwar oft Bereiche zwischen präparierten Pisten, die harmlos aussehen und bei Skifahrern beliebt sind für ein paar Schwünge im Tiefschnee. Je nach Wetter- und Schneeverhältnissen können aber auch dort Lawinen abgehen. Die Bergbahnbetreiber sind nur für die Absicherung der markierten Pisten verantwortlich, hinter der Pistenrandmarkierung beginnt der freie Skiraum, in dem eine eigenverantwortliche Risikoabschätzung gefragt ist.

"Was ist bei der Rettung aus einer Lawine entscheidend?"

Menschen, die von einer Lawine verschüttet werden, drohen zu ersticken. Vor allem die ersten 15 Minuten sind für die Rettung entscheidend, danach sinkt die Überlebenschance rapide. Deshalb ist die erfolgreiche Kameradensuche innerhalb der Gruppe mit Lawinenverschütteten-Suchgerät, Sonde und Schaufel überlebenswichtig – wie bei einer Lawine im Zugspitzgebiet Ende Januar, bei der zwei junge Skitourengeher ihren verschütteten Kameraden mithilfe ihrer Notfallausrüstung orten und ausgraben konnten. Zwar gehört der Notruf an die 112 oder landestypische Notrufnummern zu den Sofortmaßnahmen nach der Lawine, doch bis Rettungskräfte mit Suchhunden vor Ort sind, geht für Verschüttete wertvolle Zeit verloren. Zudem ist externe Hilfe keineswegs garantiert: Bei erhöhter Lawinengefahr dürfen Rettungskräfte nicht ihr eigenes Leben gefährden, Hubschrauber können bei schlechtem Wetter womöglich nicht fliegen. In jedem Fall ist man in den ersten, entscheidenden Minuten nach dem Lawinenabgang auf sich gestellt. Auch Lawinenairbags bieten keine Überlebensgarantie.

"Wo gibt es Informationen zur aktuellen Lawinenlage?"

Wintersport-Treibende haben durchaus eine Holschuld, sich entsprechend zu informieren. Die Lawinenwarndienste geben täglich neue Informationen für jede Gebirgsregion heraus. In den Berichten steht nicht nur die Lawinenwarnstufe, sondern Vieles mehr: Etwa, wo genau sich gefährliche Stellen am Berg befinden, in welcher Höhenlage und Himmelsrichtung. Auch zum Schneedeckenaufbau und zur Tendenz für die nächsten Tage gibt es Aussagen. Für Bayern ist der Lawinenwarndienst Bayern die offizielle Meldebehörde. Wer dort den Newsletter abonniert, erhält den Lawinenlagebericht täglich per Email. Für Tirol, Südtirol und das Trentino gibt es den täglichen Bericht unter lawine.report. Mehr dazu, wie man den Lawinenlagebericht genau liest, gibt es hier.