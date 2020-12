Pottenstein: Wunschzettel an das Christkind geht auch per Mail

In Pottenstein können Wunschzettel und Briefe an das Christkind und den Weihnachtsmann geschickt werden. Damit die Antwort rechtzeitig vor Heiligabend eintrifft, ist es wichtig, die Post bis spätestens nächsten Donnerstag mit Absender abzuschicken.

Wunschzettel an das Christkind geht auch per Mail

Die Postbox befindet sich am Eingang des Rathauses Pottenstein, in der Forchheimer Straße 1, direkt neben dem Weihnachtsbaum und kann jeweils Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 17 Uhr befüllt werden. Wer seinen Brief oder Wunschzettel nicht persönlich einwerfen kann, hat die Möglichkeit, die Post auch per Mail an Weihnachtsmann und Christkind zu senden.

Die Postbox für das Weihnachtspostamt ist eine Initiative des Gästeführervereins Pottenstein und Fränkische Schweiz.