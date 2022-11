Potenzial im Allgäu: Vierzigfache Fläche für Windkraft denkbar

Nur einige wenige Flächen im Oberallgäu und im Ostallgäu sind bislang im Regionalplan Allgäu als Vorrangflächen für Windkraft ausgewiesen. In der aktuellen Fassung des Plans wird Windkraft außerdem in weiten Bereichen abgelehnt. "Das Alpengebiet, die südlichen Bereiche des Alpenvorlandes sowie der Bodenseeraum sollen von der Errichtung überörtlich raumbedeutsamer Windkraftanlagen freigehalten werden", heißt es im Regionalplan, der von den Landkreisen Ostallgäu, Oberallgäu und Lindau und von den kreisfreien Städten Kempten und Kaufbeuren gemeinsam aufgestellt worden ist.

Städte und Landkreise im Allgäu loten Potential für Windkraft aus

Doch jetzt zeichnet sich eine Kehrtwende ab. Die drei Landkreise und die beiden Städte, die zusammen den Regionalen Planungsverband Allgäu bilden, sehen Potential für deutlich mehr Windkraft in ihrer Region. Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse erklärte als Vorsitzender des Verbandes, nach einer erneuten Untersuchung der gesamten Region komme man jetzt auf einen Anteil von vier Prozent an möglichen Vorrangflächen für Windkraftanlagen. Es wäre das vierzigfache der bisherigen Flächen.

Bundesgesetz fordert deutlich mehr Vorrangflächen

Derartige Überprüfungen finden nicht nur im Allgäu statt. Hintergrund ist das von der Bundesregierung initiierte "Wind-an-Land-Gesetz", das den Ausbau der Windenergie in Deutschland beschleunigen soll. Binnen fünf Jahren muss Bayern 1,1 Prozent seines Staatsgebiets als Vorrangfläche für Windkraft ausweisen, in zehn Jahren dann 1,8 Prozent. Diese Windkraft-Vorrangflächen zu bestimmen ist Aufgabe der 18 regionalen Planungsverbände in Bayern.

Abstimmungen und Prüfungen in den kommenden beiden Jahren

Im Bereich des Planungsverbands Allgäu steht nach Angaben von OB Bosse jetzt die Abstimmungen mit den betroffenen Gemeinden an. Auch Naturschutzbelange müssen neu bewertet werden. So bemühen sich etwa das Oberallgäu und das Ostallgäu im Rahmen einer "Moorallianz" um den Erhalt von Moorflächen. Bislang war vorgesehen, dort gar keine Windräder zu bauen. Ob sich daran etwas ändert, muss nun laut Bosse unter anderem in Abstimmung mit dem Umweltbundesamt geklärt werden. Mit abschließenden Ergebnissen rechnet der Kaufbeurer Oberbürgermeister nicht vor dem 2024.