"Noch Luft nach oben": Das Potential von Biogas aus Klärwerken

"Ich finde, dass Kläranlagen noch mehr zur Strom- oder Wärmegewinnung beitragen könnten", erklärt Nadine Scheyer. Sie ist die Betriebsleiterin des Klärwerks Schweinfurt. Das Klärwerk reinigt die Abwässer von Schweinfurt, seiner Industrie und einigen Gemeinden im Umland. Dabei produziert es auch noch Gas.

Das geschieht folgendermaßen: Bei der Abwasserreinigung fallen Klärschlämme als Abfallprodukte an. Sie enthalten organische Stoffe wie zum Beispiel Fette und Eiweiße. Bakterien bauen sie in den beiden Faultürmen ab. Als Stoffwechselprodukt entsteht verwertbares Biogas. Laut Nadine Scheyer bilden sich so pro Tag rund 5.000 Kubikmeter Gas im Klärwerk Schweinfurt. Dieses wird in sogenannten Gasometern zwischengespeichert und anschließend "verstromt". Gasometer sind Gasbehälter oder Gastanks.

Blockheizkraftwerke wandeln Gas in Strom und Wärme um

Zwei Blockheizkraftwerke wandeln das Gas in Strom und Wärme um. Das Klärwerk kann sich auf diese Weise komplett selbst mit Strom versorgen. Bei der Wärmegewinnung deckt es immerhin zwei Drittel seines Verbrauchs ab. Bei der Gasproduktion sei noch "viel Luft nach oben", betont Nadine Scheyer.

In den beiden Faultürmen sei durchaus noch Volumen frei. Es reiche für circa ein Drittel mehr Biomasse. Damit lässt sich zusätzliches Klärgas erzeugen. Allerdings ist der anfallende Klärschlamm durch die Abwasserreinigung begrenzt. Die Lösung: Biomasse, auch "Substrat" genannt, könnte zugekauft werden.

Mit beigemischten Co-Substraten wie Speiseresten Gasproduktion verdoppeln

So sieht es auch Konrad Koch vom Lehrstuhl für Siedlungswasserwirtschaft der TU München. Nach seinen Worten sind die Faulbehälter deutscher Kläranlagen nur zu etwa 70 Prozent ausgelastet. "Wenn wir diese freien Kapazitäten mit Co-Substraten wie zum Beispiel Speiseresten komplett ausnutzen würden, könnten wir die Gasproduktion ganz einfach verdoppeln oder sogar verdreifachen", erklärt der Experte. Denn Klärschlamm würde mit Speiseresten eine sehr gute Kombination bilden. Dadurch entsteht entsprechend mehr Gas.

Klärwerke könnten etwa drei Prozent des deutschen Strombedarfs erzeugen

Als Größenvergleich spricht Konrad Koch von einer Stadt wie Frankfurt am Main, die Klärwerke derzeit mit Strom versorgen könnten. Bundesweit erzeugen Klärwerke mit ihrem Gas circa 1,5 Prozent des deutschen Strombedarfs. Mit den zusätzlichen Substraten könnte sie diesen Wert verdoppeln, so der Experte.

Laut Konrad Koch gibt es in Deutschland über 9.000 Kläranlagen. Davon erzeugen etwa 1.300 Klärgas. Die Klärwerke sind in der Regel die größten Stromverbraucher in den Kommunen. Aus zusätzlich produziertem Gas könnten sie nicht nur ihren eigenen Strombedarf zu hundert Prozent abdecken, sondern sogar noch Energie ins Netz einspeisen.

Für höhere Gasproduktion müssten Klärwerke investieren

Das Klärwerk Schweinfurt müsste einiges investieren, um mehr Gas produzieren zu können. Es benötigt beispielsweise eine Annahmestelle für die zugekaufte Biomasse und zusätzliche Gasspeicher. Nadine Scheyer meint: "In unserem Abwasser steckt definitiv Potenzial zur Energiewende und das sollte auch genutzt und mit staatlichen Fördermaßnahmen unterstützt werden."

Solche Förderungen würden es Kläranlagenbetreibern einfacher machen, in größere Maßnahmen zu investieren. Nadine Scheyer hofft, bis 2030 das Klärwerk Schweinfurt aufgerüstet zu haben, um dann ein Drittel mehr Gas produzieren zu können. Gereinigt könnte es dann in das öffentliche Gasnetz fließen. Wie viel es aber tatsächlich sein wird, kann die Betriebsleiterin noch nicht abschätzen.