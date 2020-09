vor 32 Minuten

Poststreik in Fürth: Verdi will Beteiligung an Corona-Umsatzplus

Streik beim Kundendienst der Deutschen Post in Fürth: Weil der Arbeitgeber Tarifverhandlungen bis zuletzt abgelehnt hat, ruft Verdi nun zum Streik auf. Die Beschwerde-Mitarbeiter wollen an den Gewinnen in der Corona-Krise beteiligt werden.