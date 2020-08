Briefträger hortet Tausende Postsendungen

Berge an Briefen, Dokumenten und Werbeprospekten gesammelt in Kisten über mehrere Zimmer verteilt - das fanden Polizisten in der Wohnung eines Briefträgers in Burgkunstadt. Rund 3.500 Sendungen hatte der Mann bei sich zu Hause gehortet, statt sie zuzustellen. Darunter seien auch wichtige Schreiben von Ämtern und Behörden gewesen, teilten die Staatsanwaltschaft Coburg und die Polizei in Lichtenfels mit.

Postsendungen werden nun unverzüglich zugestellt

Die gesammelte Post ist bis zu fünf Jahre alt. Zu den Gründen habe sich der Mann bisher nicht geäußert, sagte ein Sprecher. "Wir haben bisher keine Hinweise darauf, dass er wirtschaftliche Vorteile daraus ziehen wollte."

Die Polizei händigte die Sendungen dem Zustellservice aus, der sie nun unverzüglich zu den Empfängern bringt. Der 31-Jährige muss sich wegen Unterschlagung strafrechtlich verantworten.

Kollegen des Postboten schöpfen Verdacht

Seine Arbeitskollegen hatten Mitte Juni Anzeige gegen ihren Mitarbeiter gestellt, weil er mehr als 1.000 Sendungen nicht zustellt hatte.