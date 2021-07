Postkartenaktion "Schön, dass es dich gibt" im Erzbistum Bamberg

Mit einer Postkartenaktion will das Erzbistum Bamberg den Einsatz älterer Menschen für die Familie und die Gesellschaft würdigen. Seit Sonntag liegen in allen Kirchen des Erzbistums Postkarten mit dem Schriftzug "Schön, dass es Dich gibt!" aus, teilt das Erzbistum mit.

Persönlicher Karten-Gruß an Seniorinnen und Senioren

Die Postkarten sollen dazu anregen, Angehörigen einen persönlichen Gruß zu schicken. Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick hat die Aktion anlässlich des ersten "Welttages der Großeltern und älteren Menschen" ins Leben gerufen. Während der Corona-Pandemie seien viele persönliche Kontakte zu Großeltern nicht möglich gewesen und wurden schmerzlich vermisst. Nun möchte Schick dazu ermuntern, seinen "Lieben" mitzuteilen: "Schön, dass es Dich gibt!".

Wertschätzung: Welttag für Großeltern und ältere Menschen

Den "Welttag der Großeltern und älteren Menschen" hatte Papst Franziskus ausgerufen. Er soll die Bedeutung der älteren Menschen in Familien, in der Gesellschaft und in der Kirche ins Bewusstsein bringen. Zugleich soll er ein Tag der Wertschätzung für die Seniorinnen und Senioren weltweit sein.