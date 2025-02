Nürnberger Land: Postkarte kommt nach 47 Jahren ans Ziel

Gestempelt wurde die Postkarte am 20. Oktober 1977 – nun, 47 Jahre später, wurde sie zugestellt. Die Adresse gehört heute einer Diakonie-Einrichtung. Dort habe sich eine Mitarbeiterin an den Absender der Postkarte erinnert, weshalb die Post "schnellstmöglich" an das Krankenhaus weitergeleitet worden sei, wie es in einer Mitteilung der Klinik heißt.

Mitarbeiter schreibt Arbeitgeber Postkarte

Auf der Karte teilt ein damaliger Verwaltungsmitarbeiter der Orthopädischen Klinik Wichernhaus in Altdorf bei Nürnberg seinem Arbeitgeber mit, dass er "demnächst" aus der Rehaklinik im Schwarzwald entlassen werde. Ob der Absender wegen der verspäteten Zustellung arbeitsrechtliche Konsequenzen aufgebürdet bekam, ist nicht bekannt.

Überhaupt sei über den Mitarbeiter der Verwaltung nichts mehr herauszufinden, sagte ein Sprecher des Rummelsberger Krankenhauses. Im Zuge der Klinik-Übernahme durch die Sana Kliniken AG 2010 gebe es keinen Zugriff mehr auf die Daten.