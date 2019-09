26.09.2019, 05:37 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Postbank-Streiks in München und Nürnberg

Mit einem zweitägigen Warnstreik will Verdi ab heute den Zahlungsverkehr der Postbanken im Freistaat lahmlegen. Gestreikt werden soll nicht in der Bayern-Zentrale in München sondern auch in einigen Filialen in Nürnberg.