Post-Warnstreik in Franken, Oberbayern und Schwaben

Die Gewerkschaft Verdi ruft ein weiteres Mal zu Warnstreiks bei der Post auf. In Bayern wollen heute Mitarbeiter in mehreren Zustellstützpunkten, Verteilzentren und Paketbasen die Arbeit niederlegen. Kunden der Post müssen mit möglichen Verzögerungen beim Versand von Briefen und Paketen rechnen.

Warnstreiks in Oberbayern, Schwaben und Franken

Zum Streik aufgerufen hat die Gewerkschaft im Einzugsgebiet der Post-Niederlassungen München, Augsburg und Würzburg. Konkret betroffen sind nach Angaben der Gewerkschaft in Schwaben die Zustellstützpunkte Füssen und Immenstadt, in Oberbayern die Paketbase in Germering und in Franken die Zustellstützpunkte Dettelbach, Eisingen, Bad Königshofen und Coburg.

Verdi fordert 5,5 Prozent mehr Lohn

Eine Kundgebung wie an den vergangenen Streiktagen soll es heute jedoch nicht geben. "Wir wollen zeigen, dass die Beschäftigten hinter den Forderungen stehen", sagt David Merck, Leiter des Fachbereichs Postdienste in Bayern. Die Gewerkschaft fordert in der aktuellen Tarifrunde 5,5 Prozent mehr Lohn. Die Post bietet bislang 1,5 Prozent an. Die nächste Verhandlungsrunde soll am 21. September stattfinden.

Drei Tage in Folge Streiks bei der Post

Bereits am Mittwoch und Donnerstag hatte Verdi Post-Angestellte in Bayern zu Warnstreiks aufgerufen, unter anderem in München und Fürth. Dadurch können Brief- und Paketsendungen aktuell später als gewohnt bei ihren Empfängern ankommen. "Die Einschränkungen werden aber sehr gering sein", sagte David Merck von Verdi-Bayern. Er geht davon aus, dass sich die Verzögerungen maximal auf ein bis zwei Werktage beschränken.