Post-Warnstreik betrifft auch Ostbayern

Verdi möchte den Druck auf den Vorstand der Deutschen Post AG erhöhen, ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen. So kommt es heute zu weiteren Warnstreiks in ganz Bayern. Auch davon betroffen sind Teile Niederbayerns und der Oberpfalz.

Keine Briefe für etliche ostbayerische Orte

Weil die Niederlassung in Straubing bestreikt wird, kommt es in den Bereichen Straubing und Regensburg zu Verzögerungen bei der Postzustellung. Davon betroffen sind neben diesen beiden Städten folgende Orte: Deggendorf, Kirchham, Landau an der Isar, Patersdorf, und Passau, Viechtach, Vilshofen, Bad Abbach, Burglengenfeld, Furth im Wald, Kelheim, Neustadt, Nittendorf, Roding, Pentling, Nittenau.

Verdi fordert armutssichere Löhne und Aufstiegschancen

Seit 5 Uhr morgens sind Tarifkräfte und Auszubildende zum Streik aufgerufen. Bereits letzte Woche war es im gesamten Freistaat zu Warnstreiks gekommen, unter anderem an Zustellstützpunkten, Paketbasen und Verteilzentren. Die Gewerkschaft Verdi fordert in der aktuellen Tarifrunde 5,5 Prozent mehr Lohn, die Post bietet bisher 1,5 Prozent Erhöhung an.

"Die bisher vom Postvorstand genannten 1,5 Prozent sind eine Provokation", David Merck, Leiter des Fachbereichs Postdienste in Bayern

Neben einem Tarifvertrag mit armutssicheren Löhnen, fordert Verdi bessere Aufstiegschancen für die Postmitarbeiter sowie mehr Urlaub und die Belohnung für Betriebstreue. Mit dem erneuten Streik hoffen die Gewerkschaftsvertreter die Post-Verantwortlichen zum Umdenken bewegen zu können, um in die Tarifverhandlungen einzusteigen. Die nächste Verhandlungsrunde soll am 21. September stattfinden.