Ganz Bayern vom Post-Streik betroffen: Das müssen Sie wissen

Nach den gescheiterten Tarifgesprächen mit der Post hat die Gewerkschaft Verdi bundesweit zum Streik aufgerufen.

Wo wird gestreikt?

In Bayern sind alle Brief- und Paketzentren betroffen. Das hat ein verdi-Sprecher dem Bayerischen Rundfunk bestätigt.

"Wir bestreiken flächendeckend alle Brief- und Paketzentren bei der Post und werden den Streik ausweiten auf den Bereich der Zustellung." - David Merck, Sprecher verdi

Die nächste Verhandlungsrunde ist am 8. Februar. Bis dahin sind weitere Streiks möglich.

Welche Auswirkungen haben die Streiks auf die Postzustellung?

Wer in den kommenden Tagen auf Pakete oder Briefe wartet, muss unter Umständen Geduld haben. In ganz Bayern könnten die Briefkästen leer bleiben. Auch die Zustellung von Paketen läuft nicht wie gewohnt.

“Es wird natürlich zu Verzögerungen kommen allein durch die Menge der Pakete, die betroffen sind”, sagt ein Post-Sprecher. Kunden müssten damit rechnen, dass die Pakete auch mal ein bis zwei Tage später kämen. Die Auswirkungen seien von Region zu Region aber unterschiedlich.

Wie lange darf ein Brief unterwegs sein?

Laut der Bundesnetzagentur gibt es keinen gesetzlichen Anspruch, dass die Post einzelne Briefe innerhalb bestimmter Fristen ausliefern muss. Die Post haftet deshalb auch nicht bei einer späten Zustellung.

Allerdings müssten im Jahresdurchschnitt mindestens 80 Prozent der Briefe in Deutschland am folgenden Werktag ausgeliefert werden. 95 Prozent müssen nach zwei Werktagen ankommen.

Was kann ich tun, wenn mein Brief nicht ankommt?

Laut Verbraucherschützern nicht viel. Entweder abwarten, bis der Streik bei der Post vorbei ist. Oder auf andere Postdienstleister ausweichen, zum Beispiel private Kuriere, regionale Briefdienstleister oder Paketdienste.

Bei länger anhaltenden Problemen mit der Post sollte man sich zunächst direkt an das Unternehmen wenden. Letztendlich können Verbraucher auch eine Beschwerde bei der Bundesnetzagentur einreichen. Die Behörde kontrolliert dann, ob es in einer Region vermehrt zu Beschwerden kommt und fordert die Post auf, die Mängel zeitnah abzustellen.

Umtauschfrist verpasst – was nun?

Wer online Waren bestellt, hat in der Regel ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Was aber passiert, wenn der Einkauf wegen des Streiks erst viel später geliefert wird?

Laut der Verbraucherzentrale ist das kein Problem. Denn die 14-Tage-Frist beginnt erst ab dem Tag, an dem man die Ware erhält. Erfolgt die Lieferung in mehreren Teilen, ist der Tag der letzten Lieferung entscheidend. Dies gilt laut den Verbraucherschützern allerdings nicht für Abo-Verträge wie Zeitschriften-Abos.

Zahlungsfrist verpasst – was tun?

Verpasst man wegen des Streiks eine Frist, ein Angebot oder eine Stellenausschreibung, übernimmt die Post keine Haftung. Sie muss eine Zustellung innerhalb eines gewissen Zeitraums nämlich nicht garantieren.

In den meisten Fällen muss der Absender allerdings eine Lieferung bzw. Zustellung nachweisen, bestätigt die Verbraucherzentrale Bayern. Genau so ist der Versender verantwortlich, dass ein Brief innerhalb einer angemessenen Frist zugestellt wird.

Lässt sich wegen einer verspäteten Zustellung eine Frist nicht mehr einhalten, rät die Verbraucherzentrale den Betroffenen in jedem Fall, den Versender über die verspätete Zustellung zu informieren. Dadurch erspart man sich meist viel Ärger.

Wie gut ist die Zustellung bei der Post?

Auch ohne Streiks gibt es immer mehr Kritik an der Post. Im vergangenen Jahr registrierte die Postbeschwerdestelle der Bundesnetzagentur fast dreimal so viele Beschwerden wie 2021. Das Unternehmen verweist auf einen hohen Krankenstand und auf die allgemein schwierige Suche nach Arbeitskräften. Die Post hat angekündigt, die Qualität in der Zustellung verbessern zu wollen.