Post-Covid: Wie sich Gerd Panzer zurück ins Leben kämpft

Auf Gerd Panzers Tagesplan in der Reha-Klinik in Bad Reichenhall steht an diesem Tag kurz vor Weihnachten zuerst die Lungendiagnostik. Er bläst mit aller Kraft in ein Röhrchen. Seine Lungenfunktion und sein Lungenhochdruck werden nun regelmäßig kontrolliert, denn seine Lunge ist stark vernarbt.

Vor einem Jahr, am 13. Dezember hatte er sich mit Corona angesteckt und musste innerhalb von drei Tagen, nach Husten, Atemnot und dann Fieber, ins künstliche Koma verlegt werden. Und das ohne bekannte Vorerkrankung. Damals gab es noch keine Impfung.

Nach Reha in Lungenklinik: Überlastungen im Alltag werfen ihn zurück

Im Mai hatte der 58-Jährige aus Schlüsselfeld im Landkreis Bamberg große Hoffnung im unterfränkischen Thoraxzentrum in Münnerstadt schnell wieder auf die Beine zu kommen. Doch nach seiner Entlassung überlastete er sich im Alltag, etwa beim Gehen und Einkaufen. So kam er wieder zurück auf Station.

Nach einem Aufenthalt in der Uniklinik Erlangen ist er jetzt auf Reha in Bad Reichenhall in Oberbayern. Dort fängt er wieder fast von Null an. Ein durch die Nase eingeführter Schlauch versorgt ihn ständig mit Sauerstoff. Nach ein paar Treppenstufen ist er völlig außer Atem. "Es ist wirklich sehr, sehr anstrengend, auch wenn es nur fünf Stufen sind", sagt er, während er sich danach im Rollstuhl sitzend von der Belastung erholt.

Vielfältige Krankheitssymptome bei Post-Covid-Patienten

Was Gerd Panzer durchmacht heißt in der Fachwelt "Long-Covid" oder auch "Post-Covid". Zeigen Betroffene länger als vier Wochen nach einer Corona-Infektion noch anhaltende oder wiederauftretende Symptome, spricht man von "Long-Covid". Bestehen die Beschwerden länger als zwölf Wochen nach der Infektion, spricht man von "Post-Covid".

Internationalen Studien zufolge leidet etwa jeder Zehnte Genesene an Spätfolgen. Die Symptome sind vielfältig und reichen von Lungenfunktionsstörungen, Herzbeschwerden, über Schmerzen und Erschöpfungszuständen bis hin zu psychischen Beschwerden wie Depressionen oder Angstzuständen. Viele haben auch Wochen und Monate später noch keinen Geschmacks- und Geruchssinn oder kämpfen mit Konzentrations- und Wortfindungsstörungen.

Arbeitgeber steht trotz Post-Covid zu ihm

Gerd Panzer ist einer von rund 60 Long-Covid-Patientinnen und -Patienten in der Reha-Klinik Bad Reichenhall. Der 58-jährige arbeitete im Vertrieb beim Musikhaus Thomann in Treppendorf im Landkreis Bamberg. Um seinen Job muss er sich aber keine Sorgen machen; sein Arbeitgeber hält nach wie vor zu ihm.