Corona-Spätfolgen: Viele Klinikum-Mitarbeiter mit Post-Covid

Bleierne Müdigkeit, Atembeschwerden und geringe Belastbarkeit, so beschreibt das Nürnberger Klinikum häufige Symptome von Post-Covid. Diese können Wochen oder sogar Monate nach einer überstandenen Infektion mit dem Coronavirus auftreten. Laut einer Mitteilung des Klinikums kann das alle Altersgruppen betreffen, unabhängig vom Verlauf der Infektion. Um seine eigenen Beschäftigten zu unterstützen, habe das Klinikum jetzt eine Sprechstunde mit interdisziplinärer Behandlung eingerichtet. Sehr viele Beschäftigte nähmen das Angebot an.

Im Klinikum zur Untersuchung, nicht zum Arbeiten

Eine von ihnen ist Antje Cadao. Sie fühlt sich Monate nach ihrer Erkrankung mit Covid-19 noch schlapp und erschöpft. Die 51-Jährige ist Krankenschwester in der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Nürnberger Klinikums. Angesteckt hat sie sich im März aber wohl nicht bei der Arbeit, sondern bei ihrer Tochter. Seitdem kann Antje Cadao nicht mehr arbeiten, obwohl ihre Infektion milde verlief. Erholt hat sie sich noch nicht, verschiedene Beschwerden gingen nie weg.

"Zum Beispiel dieses Gefühl in der Brust, dieser Druck, dieses Engegefühl, dieser Reiz und dieser Husten. Ich habe immer wiederkehrende Kopfschmerzen und Schwindelgefühle." Antje Cadao Krankenschwester am Klinikum Nürnberg

Sie fühlt sich zudem bei weitem nicht so belastbar wie früher einmal, fügt sie hinzu. In die Klinik geht sie mittlerweile nur noch, um selbst untersucht und behandelt zu werden.

150 Klinikum-Beschäftigte nehmen Sprechstunde wahr

Neben der 51-Jährigen haben bereits etwa 150 Menschen, die am Klinikum arbeiten und erkrankt waren, das Angebot der Post-Covid-Sprechstunde in Anspruch genommen und dort Hilfe gesucht. "Ich war selbst von der großen Resonanz überrascht", so Ulrich Neff, Oberarzt am Nürnberger Klinikum. Das sei ein weiteres Indiz dafür, dass solche Post-Covid-Symptome nicht selten seien. In der Sprechstunde verschaffe er sich zunächst einen Überblick über die Befunde. Außerdem überprüfe er, ob Komplikationen aufgetreten seien, was "zum Glück eher selten der Fall" ist, so Neff.

In der Mitteilung verweist das Krankenhaus auch auf Daten des Robert-Koch-Instituts. Demzufolge brauchen etwa 40 Prozent der Patienten und Patientinnen, die in einem Krankenhaus behandelt wurden, längerfristig Unterstützung.

Post-Covid: Interdisziplinäre Behandlung häufig nötig

Betroffene berichten der Klinik zufolge auch von Ohrgeräuschen oder Konzentrationsstörungen. Dann vermittle Neff sie an die zuständigen Fachdisziplinen innerhalb des Klinikums weiter. In solchen Fällen sei das zum Beispiel ein Fall für die Neurologie beziehungsweise die Neuropsychologie. Um Schlafstörungen kümmere sich die Schlafambulanz, bei Herz-Rhythmus-Störungen sind Spezialisten der Kardiologie gefragt.

Eine weitere Folge von Post-Covid sind auch Depressionen, die dann an die die Psychiatrie und Psychotherapie weitergeleitet werden. Fatigue – also starke Müdigkeit beziehungsweise anhaltende Erschöpfung –, Niedergeschlagenheit, stressassoziierte Beschwerden oder Ängste sind weitere Beschwerden, über die Betroffene klagen. Hier müsse die Pychosomatische Medizin eingreifen.

Lunge erholt sich in den meisten Fällen

Bei den Sprechstunden wird unter anderem auch eine Lungenfunktionsmessung durchgeführt. "Wir sehen dabei, ob die Lunge noch ihr ganzes Volumen hat, ob die Bronchien vielleicht eng geworden sind", das seien ganz zentrale Informationen bei der Behandlung, erläutert der Chefarzt der Covid-Station am Nürnberger Nordklinikum, Prof. Dr. Joachim Ficker. Trotz oft langer Krankheitsdauer hat der Arzt aber auch eine gute Nachricht:

"Die Lunge erholt sich in den allermeisten Fällen, soweit wir das heute wissen, komplett oder nahezu komplett. Man braucht da ein bisschen Geduld." Prof. Dr. Joachim Ficker, Chefarzt der Covid-Station am Nürnberger Nordklinikum

Allerdings sei es sehr wichtig dabei eine Reha-Therapie zu machen, bestehend unter anderem aus Atemtherapie, Atemtraining, Atemgymnastik, so der Chefarzt.

Hohe psychische Belastung für Betroffene

Auch Krankenschwester Antje Cadao wird eine Reha benötigen, um sich zu regenerieren. Auch um psychisch zu verarbeiten, dass sie nach Monaten immer noch krank ist und ihr normales, gewohntes Leben nicht zurückhat.

"Man hat ja immer das Gefühl man muss funktionieren. Gerade in unserem Job." Antje Cadao Krankenschwester am Klinikum Nürnberg

Ihr größter Wunsch ist es wieder fit zu werden, Post Covid hinter sich zu lassen, um wieder mit voller Kraft auf ihre Station zurückkehren zu können.