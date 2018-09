Post bringt im Landkreis Hof Geld und Lebensmittel

Im Landkreis Hof können Kunden der Deutschen ab sofort direkt an der Haustür Geld von ihrem Postbank-Konto abheben, Pakete verschicken und Briefmarken kaufen. In diesem fahrbaren Postamt hat der Mitarbeiter sogar Lebensmittel dabei. Das teilte die Deutsche Post mit. „Meine Landpost-Service-Mobil“ heißt das Fahrzeug, das die Post einsetzt.

Bestellungen bei der Post per E-Mail und SMS

Kunden in Oberkotzau, Döhlau und Konradsreuth können den „Landpost“-Mitarbeiter unter anderem per E-Mail oder SMS bestellen können. Das mobile Postamt wird auch in Buchen im Odenwald getestet.

Der Landkreis Hof ist damit einer von zwei Standorten der deutschen Post für dieses bundesweite Pilotprojekt.