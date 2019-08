Positives Zwischenfazit für Welterbe-Besucherzentrum in Bamberg

Welterbemanagerin Patricia Alberth sagte gegenüber dem Bayerischen Rundfunk, sie sei sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf. Besucher aller Altersklassen kommen gut verteilt auf die Wochentage in das Zentrum.

Überblick über die Stadt

Das Besucherzentrum will mit seiner Ausstellung die Besonderheiten des Bamberger Welterbes zeigen und das kommt laut Alberth gut an. Nicht nur Gäste verschaffen sich im Zentrum einen Überblick über die Stadt, sondern auch Einheimische.

Auch Einheimische sind gern gesehene Gäste

Die Bamberger entdeckten dann "ihre" Stadt neu oder zeigten ihren Gästen wiederum die Besonderheiten Bambergs direkt im Herzen der Innenstadt, so Alberth. Bald erwarten die Verantwortlichen den 20.000. Besucher. Am 29. April war das Welterbe-Besucherzentrum in Bamberg eröffnet worden.