Positives Wochenende mit Nürnbergs neuem Party-Konzept

Ein Alkohol-Verkaufsverbot, Barrieren, helle Beleuchtung und ein Sicherheitsdienst - das sind die Mittel der Stadt Nürnberg, um feierwütige Menschenansammlungen in der Innenstadt zu verhindern. Das Konzept zum Schutz vor einer möglichen Corona-Ansteckung der Gäste scheint der Stadt, den Wirten und der Polizei gelungen zu sein.

Stadt Nürnberg reagiert auf Feiermassen

Trotz der Corona-Beschränkungen gab es an den vergangenen Wochenenden immer wieder ein dichtes Gedränge von Feierlustigen auf Plätzen im Nürnberger Burgviertel, der Altstadt und am Wöhrder See. Ein Maßnahmenpaket soll die Bevölkerung nun vor Corona-Infektionen schützen, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Dieses gelte zunächst für das Wochenende. Ein von Wirten organisierter Sicherheitsdienst soll am Köpfleinsberg dafür sorgen, dass unter anderem Abstandsregeln eingehalten werden. Am Tiergärtnertorplatz ist der Verkauf von Getränken zum Mitnehmen verboten.

Wirte und Gäste akzeptieren weitestgehend neue Feier-Regeln

Der Umsatz der Wirte einerseits und die Sicherheit der Gäste andererseits standen bereits bei den Verhandlungen zu dem Konzept im Mittelpunkt. Die Gastronomen konnten ihre Ausschankfläche zwar erweitern, um noch genügend Getränke zu verkaufen. Dort wo sonst allerdings Menschen dicht an dicht ihr Bier trinken, mussten dafür etwa am Tiergärtnertorplatz mehr Tische aufgestellt werden. Nur so kann der Wirt für die Einhaltung der Abstände zwischen den feiernden Gruppen sorgen. Neu ist auch die neue Regel, dass nach 20 Uhr im gesamten Altstadt-Bereich kein Alkohol zum Mitnehmen mehr über den Tresen geht. Wer keinen Sitzplatz auf den Flächen der Gastronomen hat, geht leer aus.

Kommunikation und Kontrolle sichern gutes Miteinander

Das Personal am Wanderer, der Bierkneipe direkt an der Burgmauer, muss den Gästen viel mehr erklären als sonst, sagt eine Bedienung dem BR auf Nachfrage. Aber es werde akzeptiert. Am Köpfleinsberg werden die Gäste von Sicherheitsleuten auf mitgebrachte Getränke kontrolliert – in den vergangenen Wochen hatten etliche auch ihren mitgebrachten Alkohol dort auf den Treppen konsumiert. Wer jetzt dorthin will, muss sich bei den Gastronomen eindecken und sich auf den markierten Flächen aufhalten.

Polizei zieht positive Bilanz

Es war insgesamt sehr voll in der Stadt, erklärt Stefan Bauer vom Polizeipräsidium Mittelfranken im BR-Interview. Die Bars und Kneipen waren nicht nur wegen des guten Wetters sondern teils auch wegen des Relegationsspiels des 1. FC Nürnberg gegen den Drittligisten Ingolstadt voll. Überall dort, wo es drohte zu eng zu werden, suchten die Beamten das Gespräch mit Inhabern und Gästen. Die Unterstützungskräfte der Polizei hielten sich im Hintergrund. Die meisten hätten sich einsichtig gezeigt, es kam zu keinen großen Widerständen und zu keinen Festnahmen, so Bauer wörtlich.

Weitere Möglichkeit: Pflanzkübel als Barriere

Nach dem Testlauf an diesem Wochenende wollen die Behörden über das Party-Konzept in Coronazeiten nochmals beraten. Zur Wahrung der Sicherheitsabstände sei das Aufstellen von Pflanzkübeln an neuralgischen Feierhotspots noch eine Option, erklärte die Leiterin des Nürnberger Ordnungsamtes, Katrin Kurr, auf Nachfrage.