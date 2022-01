Positiver Corona-Test – und jetzt?

Das Wichtigste zuerst: Wer ein positives Ergebnis eines Corona-Tests hat – egal ob Selbsttest, Schnelltest durch Fachpersonal oder PCR-Test – muss möglichst alle Kontakte sofort vermeiden, wie es auf der Internetseite des Bayerischen Gesundheitsministeriums heißt.

Bei positivem Schnelltest durch Fachpersonal oder PCR-Test ist man sogar dazu verpflichtet, sich sofort in Isolation zu begeben und das Gesundheitsamt zu informieren. Dieses wird Betroffene dann kontaktieren und über das weitere Vorgehen beraten. Allerdings sind viele Gesundheitsämter überlastet. Das Gesundheitsministerium schreibt selbst, dass es zu Verzögerungen kommen kann, wenn viele Neuinfektionen gleichzeitig vorliegen und weist daraufhin, sich sofort selbst zu isolieren, auch wenn das Gesundheitsamt sich noch nicht gemeldet hat.

Testmöglichkeiten

Alle Bürgerinnen und Bürger – und zwar unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus – haben mindestens einmal pro Woche Anspruch auf einen kostenlosen Schnelltest. PCR-Tests sind nur unter bestimmten Voraussetzungen kostenlos: etwa für alle, die Symptome haben; Schwangere und Frauen, die stillen; Menschen, die sich nicht impfen lassen können, und Menschen, die in Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen arbeiten. Auch wenn ein Selbst- oder Schnelltest positiv ausfällt, ist der PCR-Test kostenlos.

Wer vom Gesundheitsamt als enge Kontaktperson eingestuft wurde, hat ebenfalls Anspruch auf einen PCR-Test. Wer nicht als Kontaktperson eingestuft wurde, aber aufgrund eines möglichen Kontaktes zu einem Infizierten in Sorge ist, sich angesteckt zu haben, kann sich selbst testen oder etwa in einem Testzentrum einen Schnelltest machen lassen. Und wenn der positiv ist, bekommt man ebenfalls einen kostenlosen PCR-Test.

Positiver Selbsttest (etwa zuhause)

Wer zuhause oder unterwegs einen Selbsttest mit positivem Ergebnis gemacht hat, soll laut Gesundheitsministerium umgehend über seine Hausärztin oder seinen Hausarzt oder den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116 117 einen Termin für einen PCR-Test vereinbaren, um das Ergebnis des Selbsttests zu bestätigen. Man kann auch direkt bei Testzentren, die PCR-Tests anbieten, Termine vereinbaren. Manche Hausarztpraxen bieten extra Corona-Sprechstunden an. Bei einem positiven Selbsttest besteht keine Meldepflicht.

Positiver Schnelltest (etwa im Testzentrum)

Wer in einem Testzentrum ein positives Ergebnis bekommt, muss einen Termin für einen PCR-Test machen. Die Stelle, an der der Schnelltest durchgeführt wurde, kann auch dabei helfen, PCR-Testmöglichkeiten zu finden. Außerdem muss man sich sofort in Isolation begeben (abgesehen vom Weg zum PCR-Test) und das Gesundheitsamt informieren.

Positiver PCR-Test

Bei einem positiven PCR-Test ist man dazu verpflichtet, sich sofort in Isolation zu begeben und das Gesundheitsamt zu informieren.

Quarantäne und Isolation

Künftig beträgt die Dauer der Isolation für Infizierte und der Quarantäne für enge Kontaktpersonen in der Regel zehn Tage. Bereits nach sieben Tagen kann man sich mit einem negativen PCR- oder Antigen-Schnelltest freitesten lassen – wobei man nach einer Infektion zusätzlich mindestens 48 Stunden symptomfrei sein muss.

Für Beschäftigte etwa in Kliniken und Altenheimen ist ein PCR-Test Pflicht, oder es müssen fünf Tage lang täglich negative Schnelltests vorliegen. Schülerinnen und Schüler, Kita- und Kindergarten-Kinder, die als Kontaktpersonen in Quarantäne müssen, können sich bereits nach fünf Tagen freitesten. Kontaktpersonen, die eine Booster-Impfung haben, frisch geimpft oder genesen sind, sollen – anders als bei Omikron bisher – ab Freitag oder Samstag nicht mehr in Quarantäne müssen, sobald der Bund dafür nötige Rechtsänderungen umgesetzt hat. Das sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München.