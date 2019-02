Positive Wende im Lärmstreit um die Fürther Gustavstraße

Die Kläger haben das Verfahren vor dem Verwaltungsgericht (VG) Ansbach für erledigt erklärt. Der Grund: Sie erachten die von der Stadt mittlerweile ergriffenen Maßnahmen zur Verminderung des Lärms für ausreichend.

Sperrzeiten eingehalten, Lärmpegel im zulässigen Rahmen

Wie der Fürther Rechtsreferent Mathias Kreitinger auf BR-Nachfrage erklärte, waren die nächtlichen Kontrollen eines eigens von der Stadt engagierten Sicherheitsdienstes und eine umfassende Dokumentation der Kontrollen ausschlaggebend. Denn die Kontrollen des Lärmpegels sowie der Belästigung durch Raucher in und um die Gastrobetriebe hätten ergeben, dass die Sperrzeiten eingehalten werden und auch der Lärm nicht auffällig gewesen sei.

Außenbereiche bleiben bis 23 Uhr geöffnet

In der seit Juni 2016 anhängigen Klage wollten die Kläger die Sperrzeit der Lokale in der Gustavstraße auf 22.00 Uhr vorverlegen. Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) und eine breite Stadtratsmehrheit hatten dies abgelehnt. Laut der Mitteilung gibt es für die Kläger nun keinen Grund mehr, die Außenbereiche an Wochenenden und vor Feiertagen vor 23.00 Uhr zu schließen.

Gerichte gaben Stadt Recht

Im vergangenen Jahr hatte die Stadt Fürth schon einen Baustopp der Traditionsgaststätte „Grüner Baum“ in der Gustavstraße abwenden können. Zudem hatten das VG Ansbach und der Bayerische Verwaltungsgerichtshof München Eilanträge der Kläger gegen den in und um die Gustavstraße stattfindenden Grafflmarkt abgelehnt.

Jung: „Wir wollen Frieden und ein gutes Miteinander“

Für OB Jung zeigt die neueste Entwicklung, dass sich Standhaftigkeit und Beharrlichkeit auszahlen. „Wir wollen Frieden und ein gutes Miteinander“, so Jung, „sind aber keinesfalls bereit, den Charakter und die über Fürth hinaus beliebte Atmosphäre dieser schönen Straße zu opfern.“