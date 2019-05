Harter Umgang mit Gaffern: Rückendeckung für Polizist

Als am Dienstag auf der Autobahn A6 ein LKW-Fahrer stirbt, filmen Gaffer beim Vorbeifahren die Unfallstelle mit ihrem Handy, teilweise mit beiden Händen. Daraufhin stellt, Stefan Pfeiffer, Einsatzleiter der Verkehrspolizei Feucht die Gaffer zur Rede. Er forderte sie auf, auszusteigen und mit ihm zur Leiche zu gehen, um sie so per Schocktherapie von ihrer Sensationslust zu kurieren. Das Video wurde seit Dienstagabend im Internet tausende Male angesehen und geteilt. Viele Nutzer finden die Aktion gut, forderten sogar den Bayerischen Verdienstorden für den Mann und härtere Strafen für Gaffer. Die erwischten Gaffer auf der A6 mussten zusätzlich zur Schocktherapie die bislang fälligen 128,50 Euro bezahlen.

Innenminister Herrmann: Angemessene Reaktion der Polizei auf Gaffer

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann sieht im Vorgehen des Polizisten ein mutiges Verhalten und eine angemessene Reaktion auf Gaffer nach einem Unfall. Dass der Beamte die Schaulustigen direkt mit dem Tod eines LKW-Fahrers konfrontiert hat, sei legitim, sagte Herrmann dem Bayerischen Rundfunk. "Ich glaube, dass wir dieses Thema auch emotional angehen müssen“, so der Innenminister weiter. Zu Recht seien die Strafen gegen Gaffer erhöht worden. Ein konsequentes Vorgehen gegen ein solches Verhalten sei unbedingt nötig. Wie sich Verkehrsteilnehmer auf Autobahnen zum Teil benehmen würden bezeichnete der Innenminister als "unverschämt und unerträglich".