Positive Bilanz zum ersten Plärrer-Wochenende

Eine durchweg positive Bilanz des ersten Plärrer-Wochenendes ziehen Augsburgs Ordnungsreferent Dirk Wurm und Schaustellersprecher Josef Diebold. "Ein Auftakt nach Maß", sagt Wurm. Der Herbstplärrer habe sich von seiner besten Seite gezeigt: familienfreundlich, sicher und sonnig. So dürfe es gerne weitergehen.

Gewitter am Sonntag zog vorbei

Tatsächlich war das Gewitter, das gestern über weite Teile Schwabens zog, am Plärrergelände vorbeigegangen: "Links und rechts" an uns vorbei, freut sich Schaustellersprecher Diebold. Die Schausteller seien zufrieden, die neuen Fahrgeschäfte kämen gut an.

Wenig zu tun für die Polizei

Kaum zu tun hatten bisher auch die Beamten der neu eingerichteten Plärrerwache. "Es gab kleinere Körperverletzungen, aber keine klassischen Maßkrugschlägereien oder sonstige schwere Körperverletzungen. Wir hoffen, dass das so bleibt", sagte Pressesprecher Michael Jakob vom Polizeipräsidium Schwaben Nord dem BR.

Zwei Schläge zum Anzapfen

Am Freitag Abend hatte der Augsburger Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) Schwabens größtes Volksfest mit dem Anzapfen des ersten Fasses eröffnet. Zwei Schläge hatte er dafür benötigt. Am Samstag um die Mittagszeit folgte der traditionelle Festumzug von der Maxstraße aufs Festgelände, auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) nahmen daran teil. Der Herbstplärrer dauert noch bis zum 8. September.