Positive Bilanz nach Notfallübung am Allgäu Airport

Wie gut arbeiten die Einsatzkräfte des Allgäu Airports und diejenigen, die von außen dazu kommen, zusammen? Diese Frage stand über der Notfallübung am Flughafen bei Memmingen gestern Abend. Rund 200 Einsatzkräfte der Flughafen-Feuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehren aus dem Umland, der Rettungsdienste und des THW waren vor Ort.

Passagiere sind im Notfall in den besten Händen

Die Aufgabe: Eine beim Start verunglückte, brennende Maschine löschen und die Passagiere sowie die Crew möglichst schnell aus dem Gefahrenbereich retten. Die Löscharbeiten hätte hervorragend funktioniert, so die Bewertung. Sollte es tatsächlich zu einem echten Notfall kommen, seien die Passagiere in den besten Händen. Etwas Nachbesserungsbedarf gebe es lediglich bei den Absprachen zwischen der Flughafen-Feuerwehr und den externen Einsatzkräften.

Einsatzkräfte reagieren souverän

Auch den Rettungsdiensten wurde ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt. So hätten sie zum Beispiel auf unvorhergesehene Ereignisse souverän reagiert. Plötzlich hatte nämlich der Wind gedreht und der Rauch der brennenden Maschine hing über dem Platz, an dem die Verletzten lagen. Also wurde kurzerhand der Behandlungsplatz verlegt.

Betrieb des Flughafens wurde nicht beeinträchtigt

Die Notfallübung ist von der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation vorgeschrieben und muss mindestens alle zwei Jahre abgehalten werden. Der Flugbetrieb wurde dadurch nicht beeinträchtigt – im Hintergrund starteten und landeten andere Flugzeuge. Den Passagieren an Bord dürfte sich von oben ein beeindruckendes Bild an Blaulichtfahrzeugen geboten haben.