Positive Bilanz: Mehr Insektenarten in Nürnberger Park

Das Nürnberger Bündnis für Biodiversität hat heute eine positive Bilanz des Projekts "InsektenReich" gezogen, das Anfang 2015 startete. Nach knapp fünf Jahren konnten Insektenforscher heuer mehr als 300 Insektenarten in dem Areal im Marienbergpark zählen, das rund zwei Handballfelder groß ist und mit zahlreichen Wildstauden bepflanzt wurde.

Mehr Lebensraum für Insekten geschaffen

Zum Vergleich: Auf einer Rasenfläche im Marienbergpark sind sonst nur rund 100 Insektenarten zu finden, so der Insektenforscher Detlev Cordes von der Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg. "Auf stark gepflegten Rasenflächen sind natürlich viel weniger Arten zu finden, weil viel weniger Lebensraum da ist beziehungsweise Nischen, in denen Insekten einen Ort zum Leben und Fressen finden," erklärt Cordes.

Seltene Insektenarten vor Ort

Mehrere Tage und Nächte hat er zusammen mit Kollegen die Insektenarten gezählt. Viele Wildbienen haben sich im "InsektenReich" angesiedelt, aber auch sehr selten gewordene Grabwespen, wie zum Beispiel die große Heuschreckensandwespe oder die Kreiselwespe, freut sich der Insektenforscher.

Einsatz für Insekten

Der Erfolg bestärkt die Projektverantwortliche Hiltrud Gödelmann, vom Umweltreferat der Stadt Nürnberg. Sie will in Zukunft versuchen, weitere Flächen in den öffentlichen Parks insektenfreundlich zu gestalten. "Es ist aber auch klar, dass wir Flächen für die Naherholung der Bürger brauchen, aber ich denke, es bleiben Flächen übrig, die wir umgestalten können", sagt Gödelmann. Erste Konzepte für mehr Biodiversität werden zum Beispiel für den Wöhrder See entwickelt.

2015 hat das Nürnberger Bündnis für Biodiversität die Fläche im Norden des Marienbergparks mit zahlreichen Wildstaudenarten bepflanzt, um Insekten einen Lebensraum zu bieten und dem Insektensterben entgegenzuwirken.