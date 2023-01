Positive Bilanz: Kunstschnee rettet die Weihnachtsferien

Klimaaktivisten: "Energie verpulvern – ohne uns!"

Naturschützer und Klimaaktivisten protestierten allerdings bereits vor den Weihnachtsferien in Garmisch-Partenkirchen gegen die Umweltbelastung durch Schneekanonen. Letztlich verändere der Kunstschnee die Pflanzenwelt in den Bergen. Auch sei der Einsatz von Energie und Wasser nicht mehr zeitgemäß, so ihre Botschaft. An der Talstation im Classic-Skigebiet machten sie auf den Energie- und Wasserverbrauch aufmerksam. Während Tausende von Skifahrern auf der Piste waren, versuchten zehn Aktivisten der Organisation "Mountain Wilderness", ein großes Peace-Zeichen und einen Slogan mit biologisch abbaubarer Farbe auf die Skipiste zu schreiben.

Auch Axel Doering vom Bund Naturschutz in Garmisch-Partenkirchen kritisiert seit Jahren die künstliche Beschneiung. Statt mit Schneekanonen gegen den Klimawandel zu kämpfen, fordert er Alternativen zum Skifahren wie etwa einen größeren Fokus auf Winterwandern.

Steckenberglift zeigt, dass es nachhaltig geht

Dass es auch anders geht, zeigt Alfred Richter aus Unterammergau. Der Tüftler und Liftbetreiber ist der Zeit schon lange voraus. Seit 1972 betreibt er seine Liftanlagen im Skizentrum Steckenberg komplett autark. Zum einen hat er schon vor Jahrzehnten einen Speichersee oberhalb des Skigebiets gebaut. Der Wasserdruck, der sich über fast 300 Höhenmeter aufbaut, reicht aus, um alle Schneeerzeuger am Steckenberg mit Wasser zu versorgen, ohne dafür elektrische Energie für Pumpen einzusetzen.

Auch bei den Schneeerzeugern achtet Richter auf Effizienz. So stellte er vor Jahren von Propellermaschinen auf Schneelanzen um. Eine Schneelanze der neuen Generation benötigt nur 1,5 Kilowatt Strom pro Stunde. Das ist weniger als ein Föhn. Zudem hat er ein eigenes Wasserkraftwerk gebaut, um elektrische Energie für Skilifte und Gebäude zu generieren, und ein Blockheizkraftwerk installiert. Durch die Vergasung von Hackschnitzeln entsteht so viel Strom, dass er jedes Jahr rund eine Million Kilowattstunden ins öffentliche Netz einspeist. Mit der Abwärme heizt er zudem alle Gebäude in der Talstation.