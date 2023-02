Porzellanlager wird weltweit einzigartiger Wärmespeicher

Auf dem Gelände der ehemaligen Porzellanfabrik Winterling in Schwarzenbach an der Saale bei Hof läuft momentan ein Energie-Forschungsprojekt, das bundes- und europaweit für Aufsehen sorgt. Unter anderem geht es um die Ökobilanz bei der Umnutzung leerstehender Gebäude sowie den Umbau eines ehemaligen Porzellan-Lagerkellers in einen Wärmespeicher. Erste Details wurden am Donnerstag bei einem Pressegespräch vorgestellt.

Mit Wasser gefüllter Keller als Wärmespeicher

Der Lagerkeller soll den Plänen zufolge mit 1.500 Kubikmetern Wasser gefüllt werden und die Wärme speichern, die als "Abfallprodukt" in benachbarten Biogas-Blockheizkraftwerken anfällt. Mit dem erwärmten Wasser soll dann die ehemalige Porzellanfirma, die inzwischen von zahlreichen anderen Unternehmen genutzt wird, beheizt werden. "Unser Konzept ist sehr innovativ, weltweit wurde es in der Form noch nicht umgesetzt ", erklärte Projektleiterin Gloria Streib vom Zentrum für Angewandte Energieforschung (ZAE) Garching.

Architekten und Wissenschaftler aus verschiedenen Hochschulen und Forschungsinstituten in Hof, Freiburg, Garching und Berlin untersuchen derzeit, mit welchen Materialien der Keller gedämmt und abgedichtet werden kann. Diese Keller-Umnutzung ist Teil eines großangelegten Forschungsprojekts, das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz mit zwei Millionen Euro gefördert wird. Dabei geht es um die Versorgung der ehemaligen Porzellanfabrik Winterling mit erneuerbaren Energien.

Vier Kommunen haben sich zusammengeschlossen

"Wir erforschen dabei auch die Ökobilanz der alten Firmengebäude im Vergleich zu einem Neubau, um beweisen zu können, dass es wichtig ist, leerstehende Gebäude weiter zu nutzen", so Cäcilia Scheffler, die Vorständin der kommunalen Entwicklungsgesellschaft "gKU Winterling". Darin haben sich die vier Kommunen Schwarzenbach an der Saale im Landkreis Hof sowie Kirchenlamitz, Röslau und Arzberg im Landkreis Wunsiedel zusammengeschlossen.

Nach der Insolvenz der traditionsreichen Porzellanfirma Winterling im Jahr 1999 haben sie die Produktions-, Verwaltungs- und Lagergebäude an den vier Standorten gekauft, um sich um deren weitere Nutzung zu kümmern. Die rund 44.000 Quadratmeter in der Schwarzenbacher Porzellanfabrik werden inzwischen zu großen Teilen von Logistikunternehmen und verschiedenen Handwerksbetrieben genutzt.