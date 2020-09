"Porzellanikon" in Selb bekommt riesengroße Tasse geschenkt

Die riesengroße Tasse stand unter anderem in den Fußgängerzonen von München und Stuttgart und hat dort für Aufsehen gesorgt. Mit ihr hat der Landkreis Wunsiedel im Rahmen der Imagekampagne "Freiraum für Macher" für das Fichtelgebirge als Deutschlands Porzellanregion geworben. Die Tasse bekam am Dienstag das "Porzellanikon" in Selb geschenkt. Das Staatliche Museum für Porzellan bekam auch eine riesige Untertasse überreicht.

Besucher können in die Tasse vor dem "Porzellanikon" in Selb steigen

Das Porzellanikon unterstützt die erfolgreiche Imagekampagne "Freiraum für Macher" des Landkreises. Den Besuchern des Museums soll die Porzellantasse als spannendes Fotomotiv dienen. In die Tasse können die Besucher reinklettern.

Imagefilm für Preis für Onlinekommunikation nominiert

Die Kampagne "Freiraum für Macher" hatte in den sozialen Netzwerken und im Fichtelgebirge für viel Zuspruch und Anerkennung gesorgt. Der Imagefilm der "Freiraum für Macher"-Kampagne ist für den Deutschen Preis für Onlinekommunikation (DPOK) nominiert worden. In der Kategorie Film&Video hat es der Clip unter die Top 5 geschafft. Nominiert wurden auch große Unternehmen wie Porsche oder die Rettungsorganisation Sea-Watch.