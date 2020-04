Porzellanikon bietet umfangreiches Online-Angebot

Das Porzellanikon in Selb macht seine Ausstellungen und Depots nun mit digitalen Angeboten Besuchern von zu Hause aus zugänglich. Das teilte das oberfränkische Porzellanmuseum in einer Mitteilung mit.

Corona-Krise beschleunigte Arbeit mit digitalen Medien

Schon bei ihrer offiziellen Vorstellung im Januar kündigte die neue Leiterin des Porzellanikons Anna Dziwetzki an, verstärkt mit digitalen Medien arbeiten zu wollen. Vor dem Hintergrund der Corona-Krise wurde dieses Vorhaben nun rasch in die Tat umgesetzt. So möchte das Museum trotz verschlossener Türen den Kontakt zu seinem Publikum halten und während der Ausgangsbeschränkungen sogar weiter ausbauen.

Hintergrund Videos zu Künstler und Objekt

Mehr als 250.000 Objekte umfassen die Sammlungen und das Depot des Porzellanikons. Jedes davon habe eine Geschichte zu erzählen, meint die Porzellanexpertin und Hauptkuratorin für Kunst- und Kulturgeschichte Petra Werner. Da viele der Stücke eingelagert sind, bekommen die Besucher diese teilweise auch kuriosen Stücke normalerweise nicht zu sehen. Jetzt erzählen kurze Videos Hintergründe zu den Künstlern und Unternehmen, die hinter den vorgestellten Objekten stecken. Von der Riesentasse über skurril-lachende Hasenfiguren bis hin zur Ragout-Schüssel, die 1928 mit dem ersten Zeppelin mit geflogen ist.

17 Minuten Arbeit für ein Pfund Brot

Aber es werden nicht nur interessante Stücke vorgestellt. Das Team des Museums gibt in den Clips auch Informationen zu Maltechniken und zur Herstellung von Porzellan, beispielsweise, welche Dekors für welche Vasen und Gefäße typisch sind. Auch über die Menschen in den früheren Porzellanfabriken und deren Familien erfährt man etwas. Zum Beispiel die Antwort auf die Frage, wie lange man im Jahr 1905 in einer Porzellanfabrik für ein Pfund Brot arbeiten musste (17 Minuten). Das Videoangebot wird laut Porzellanikon kontinuierlich erweitert. Zu finden sind die Filme auf der Homepage des Museums. Außerdem postet das Porzellanikon sie sukzessive auf seiner Facebook-Seite.

Austausch mit Besuchern via Social Media

Über die Sozialen Netzwerke möchte die neue Direktorin auch in direkten Austausch mit den Besuchern kommen. So habe man bereits eine Umfrage gestartet, welche Themen die Fans des Museums für künftige Sonderausstellungen interessieren würden.

"Wir waren sehr überrascht, wie schnell unsere Facebook-Freunde geantwortet haben" Anna Dziwetzki, Leiterin des Porzellanikons

Backstage im Porzellanikon

Auch für seine analogen Angebote nutzt das Museum nun verstärkt digitale Medien, zum Beispiel für die Werbung für kommende Ausstellungen. In einem Online-Tagebuch nimmt Kurator Thomas Miltschus den User momentan mit hinter die Kulissen und berichtet über die Fortschritte und Herausforderungen beim Gestalten einer neuen Sonderschau. Daneben versucht das Museum, über Verlosungen, Malwettbewerbe und andere Events, die es online promotet, seine Besucher bis zur Wiedereröffnung bei Laune zu halten.