Porzellanhersteller BHS Tabletop entlässt 190 Mitarbeiter

Bereits im Juli dieses Jahres hatte BHS Tabletop einen Stellenabbau angekündigt. Während vor wenigen Monaten die Rede von 250 Arbeitsplätzen war, wird der Porzellanhersteller nun bis zu 190 Mitarbeiter entlassen. Dies teilte der Weltmarktführer für Gastronomie-Porzellan aus Selb im Landkreis Wunsiedel mit.

Sozialplan für die 190 betroffenen Mitarbeiter

In der kommenden Woche sollen die 190 betroffenen Mitarbeitern Informationen über den Sozialplan und die Transfer- und Qualifzierungsgesellschaften erhalten, die zum 1. Dezember 2020 eingerichtet wird. "Mitarbeiter, die ihr Arbeitsverhältnis kurzfristig auflösen wollen, erhalten bei Ausstieg eine sogenannte Sprinterprämie", heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Kunden von BHS Tabletop von Corona-Pandemie betroffen

Der Porzellanhersteller, der aufgrund der Pandemie von Kurzarbeit betroffen war, hofft, dass sich die wirtschaftliche Situation ab dem Jahr 2023 wieder positiv darstellt. In dem Schreiben heißt es, dass man derzeit nicht davon ausgehe, dass sich die Tourismus-, Kreuzfahrt- und Flugliniengeschäfte vor 2022 von der Corona-Pandemie erholen würden. Nach eigenen Angaben benutzen weltweit mehr als 200 Millionen Menschen vom Geschirr, das BHS Tabletop herstellt.

Porzellanhersteller kündigt weitere Sparmaßnahmen an

Neben den Entlassungen kündigte das Unternehmen auch finanzielle Einbußen für seine Mitarbeiter an. Demnach sieht der sogenannte "Zukunftspakt" vor, dass Beschäftigte künftig auf ihr 13. Monatsgehalt und auf das Urlaubsgeld verzichten müssten. Auch die nach dem aktuell geltenden Tarifvertrag vereinbarte Tariferhöhung für 2020 werde auf Juni 2021 verschoben. Zudem verlängere sich die Wochenarbeitszeit von 38 auf 39 Stunden ohne Lohnausgleich. Sollte sich die wirtschaftliche Situation von BHS wieder positiv darstellen, werde das tarifliche Urlaubsgeld und auch das 13. Monatsgehalt wieder anteilig gezahlt, heißt es.

BHS: Standorte in Weiden und Schönwald

BHS Tabletop beschäftigt bislang am Hauptsitz in Selb 250 Mitarbeiter sowie 400 in Weiden und 350 in Schönwald. Wie sich der Stellenabbau auf die Standorte verteilt, darüber machte das Unternehmen keine Angaben.