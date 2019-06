Porträt Sylvia Limmer

Und jetzt – nach der Wahl zum Europa-Parlament – zieht sie quasi aus dem Stand ins Plenum in Brüssel und Straßburg ein. Da strömt viel Neues auf die 53-Jährige ein.

„Dann wird man so richtig bürokratisch von a nach b bis c nach d durchgereicht. Man bekommt, ich weiß nicht, wie viele Formulare ich unterschrieben habe, und ich bin mir auch nicht einmal sicher, was ich alles unterschrieben hab´. Datenschutzerklärung, man wird fotografiert und dann bekommt man letztendlich sein vorübergehendes Patch – auch Neudeutsch. Das heißt, die Erlaubnis. Man hat den Zugang jetzt.“ Sylvia Limmer, AfD

Den von Menschen gemachten Klimawandel stellt die Naturwissenschaftlerin in Frage. Vor allem das Ziel, die durchschnittliche Erderwärmung bei maximal zwei Grad Celsius zu stoppen – so wie im Pariser Klimaabkommen festgelegt, sei ein künstlich erfundener Wert, so Sylvia Limmer. Das Erdklima habe sich im Lauf der Jahrmillionen mehrfach geändert. Die Klimadiskussion sei überzogen. Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Heroldsberg nahe Nürnberg - gut eine Woche vor der Europa-Wahl warnte Limmer vor der Klimadiskussion.

„Es geht um einen massiven Abbau unserer Arbeitsplätze. Es handelt sich um einen Wohlstandsabbau. Und, Deutschland ist insofern massiv betroffen weil wir gerade im oberen Autosegment tatsächlich Marktführer sind. Das heißt: Der kleine Peugeot, der überlebt vielleicht die CO2-Werte, die aus Brüssel vorgegeben werden die nächsten Jahre. Aber, auf keinen Fall die Luxusmarken BMW und Audi. Die gehen zuerst den Bach runter. Und dagegen habe ich massiv ´was.“ Sylvia Limmer (AfD)

Viel politische Erfahrung hat Limmer noch nicht. Der stellvertretende Vorsitz über den AfD-Kreisverband Bayreuth-Stadt und Land war bislang ihr höchstes Amt. Doch bekommt die promovierte Biologin für ihre Ansichten zur Klimadebatte ausdrücklich Zuspruch vom Landesvorsitzenden der AfD, Martin Sichert.

„Das Ganze muss alles wissenschaftlich und unaufgeregt angegangen werden. Da ist sie als Naturwissenschaftlerin genau die Richtige dafür. Weil, was wir momentan erlaben ist, dass diese Debatte extrem emotional geführt wird, dass sie sehr viel mit Angst und Panikmache geführt wird, siehe Greta Thunberg, die sagt, ich will, dass ihr alle Panik habt. Das ist nicht der Ansatz, den wir haben.“ Martin Sichert (AfD)

Sylvia Limmer betont, sie wolle eine sachorientierte Diskussion auf Basis von wissenschaftlichen und marktwirtschaftlichen Überlegungen führen statt sich – wie sie es nennt– einer „hysterischen Klimarettung“ anzuschließen.

„Es ist die Frage, wie groß ist der Anteil des menschengemachten. Und das kann man natürlich hinterfragen. Das ist richtig.“ Sylvia Limmer (AfD)

Vernünftige Vorschläge könne man sich ja anhören und darüber diskutieren, sagt die frisch gewählte Europa-Abgeordnete aus dem Landkreis Bayreuth. Im EU-Parlament hat sie noch zehn weitere AfD-Abgeordnete an ihrer Seite.