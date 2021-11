Porträt: Martin Hagen will Chef der Bayern-FDP werden

Der Kiosk Grünspitz in München, nahe dem Stadion des TSV 1860 München. Hier trifft man nicht den Politiker Martin Hagen, sondern den 60er. Sonst schick gekleidet im tailliert-geschnittenen Anzug, trägt er hier Jeans, einen Pulli mit dem Schriftzug "Sechzig" und natürlich den blau-weißen-Schal – locker ums Handgelenk gebunden. Außenseiter 1860 spielt an dem Tag gegen Schalke. Es ist Pokalspiel.

FDP-Mann und 1860-Fan

Seit seiner Jugend ist Martin Hagen Fan des Fußballvereins. Hagen wuchs im Landkreis Rosenheim auf, hätte also auch einen anderen Verein wählen können als 1860, der vor ein paar Jahren bis in die Regionalliga abstieg. Er hätte auch ein leichteres Los als die FDP haben können, kontert Martin Hagen auf Nachfrage routiniert: "Aber ich suche mir nicht immer das Leichte aus", sagt der FDP-Politiker.

Wie der Fußballclub begleitet Martin Hagen auch die FDP seit seiner Jugend. Mit 17 trat er den Jungen Liberalen bei, mit 18 dann der FDP. Mit seinen Grundwerten - "Freiheit, Selbstbestimmung" - stehe er der FDP einfach sehr nahe, erzählt Hagen.

2018 wurde Martin Hagen überraschend zum FDP-Spitzenkandidaten gewählt, in einer Urwahl setzte er sich gegen Albert Duin, ehemals bayerischer FDP-Chef, durch. Der junge, aufstrebende Hagen gegen den erfahrenen Unternehmer Duin.

Hagen fällt im Landtag auf als kantiger Redner

Mit Hagen an der Spitze zog die FDP wieder in den Landtag ein, sehr knapp, mit 5,1 Prozent der Stimmen. Seit dem führt Martin Hagen als Vorsitzender die Fraktion im Landtag. Er ist ein kantiger Redner, bekannt für freche Attacken.

Er reagiert schnell, manchmal zu schnell: Als der FDP-Politiker Thomas Kemmerich Anfang 2020 in Thüringen mit Hilfe der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, jubelte Martin Hagen in den Social Netzwerken Kemmerich zuerst zu. Am nächsten Morgen ruderte er zurück: Kemmerich hätte die Wahl nicht annehmen dürfen, sagte Hagen dann.

Bayerntrend 2021: zehn Prozent mit Martin Hagen zufrieden

Neben dem Fraktionsvorsitz jetzt auch den Vorsitz der bayerischen FDP zu übernehmen, begründet Hagen damit, die gesamte Partei zügig auf die Landtagswahl 2023 ausrichten zu wollen, mit Hagen als Gesicht der bayerischen FDP. Doch bisher ist der Politiker kaum bekannt. Beim letzten Bayerntrend im Januar 2021 waren nur zehn Prozent der Befragten mit Martin Hagens Arbeit im Landtag zufrieden, 15 Prozent waren es nicht.

Doch die allermeisten - 75 Prozent - kannten ihn nicht, konnten seine Arbeit nicht bewerten oder machten aus anderen Gründen keine Angaben. Ausbaufähig sei das, sagt Martin Hagen. Sein Ziel für 2023: Regierungsverantwortung.

Jung, modern, karrierebewusst

Martin Hagen ist ein Parteigewächs. Er arbeitete kurz in der freien Wirtschaft, aber die meiste Zeit nach dem Studium als Geschäftsführer der FDP in Bayern und als Pressesprecher der bayerischen Landesgruppe der FDP im Bundestag. Hagen verkörpert das Bild, das die FDP im Moment gerne von sich zeichnet: jung, modern, karrierebewusst.

Er lebt ein traditionelles Familienmodell: hat zwei Kinder, war mitten im Wahlkampf als die zweite Tochter kam und nahm insgesamt zwei Monate Elternzeit. Er kenne das nicht anders, erzählt Hagen. Sein Vater habe auch immer gearbeitet: "Klar wünscht man sich manchmal mehr Zeit für die Kinder. Aber da muss man sich halt hier und da mal die Zeit nehmen, schöne Urlaube machen", sagt Hagen.

Hagen spricht offen über künstliche Befruchtung

Lange war es ein unerfüllter Kinderwunsch. Vier Jahre und mehrere 10.000 Euro haben er und seine Frau in künstliche Befruchtung investiert, darüber redet Martin Hagen offen. Schließlich hat es geklappt. Doch die Schwangerschaft war lange ein Hoffen und Bangen, erzählt der Politiker: "Man weiß auch, es sind noch neun Monate. Und wir hatten auch auf dem Weg dahin schon mal eine Schwangerschaft, die in einer Fehlgeburt resultiert ist. Das heißt, man weiß, es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist."

Seine Erfahrungen machte der FDP-Politiker vor einem Jahr öffentlich und erreichte, dass die Staatsregierung jetzt Paare mit unerfülltem Kinderwunsch finanziell hilft. Ein seltener Erfolg für eine Oppositionspartei.

Hagen der Netzwerker

Anderthalb Wochen vor dem Parteitag: Treffen mit Martin Hagen auf der Bezirksversammlung der FDP Oberbayern. Hagen ist ein guter Netzwerker. Dass er an dem Tag vorne beim Vorstand sitzen soll, findet er schade. Er habe dann niemanden gegenübersitzen, mit dem er schwätzen könne, sagt Hagen: "Das fällt mir immer sehr schwer."

Bei seinen Parteifreunden im Saal kommt Hagen gut an. Er habe ein unglaubliches Gespür für die richtigen Themen zu richtigen Zeit, sagt Bezirksvorsitzender Axel Schmidt. Und die Landtagsabgeordnete Julika Sandt findet, Hagen sei einerseits sehr belastbar, habe aber auf der anderen Seite auch eine Leichtigkeit bei allem, was er tue.

Hagen stellt sich bei FDP-Parteitag zur Wahl

Der TSV 1860 München hat beim Pokalspiel gegen den eigentlich klaren Favoriten Schalke übrigens gewonnen. Und Martin Hagen stellt sich beim Parteitag der bayerischen FDP am Samstag zur Wahl für den Vorsitz.

Er hatte sich mit Noch-Parteichef Daniel Föst im Vorfeld auf den Wechsel geeinigt. Föst tritt nicht mehr an und schlägt Hagen als Nachfolger vor. Bisher gibt es keinen Gegenkandidaten. Und auch mit einem: anders als 1860 ist Martin Hagen der klare Favorit.