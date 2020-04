Porträt: Die Akademie für Kinder- und Jugendliteratur in Volkach

Im Dschungel der literarischen Neuerscheinungen will die Akademie für Kinder- und Jugendliteratur in Volkach (Lkr. Kitzingen) für Durchblick sorgen: Präsidentin Claudia Pecher sichtet regelmäßig Bücher. Zusammen mit einer knapp 40-köpfigen Jury aus der Buchbranche wird dann entschieden: Welches Buch ist empfehlenswert für Kinder und Jugendliche? Alle vier Wochen zeichnet die Akademie das "Buch des Monats" aus – in den Sparten Kinder-, Jugend- und Bilderbuch. Die Empfehlungen gehen dann an Schulen, Kitas oder Bibliotheken.

Auftrag: Lust auf Literatur machen

Den Mitgliedern der Akademie geht es um die Qualität von Jugendliteratur und um Leseförderung. Die Akademie veranstaltet jährlich eine große Tagung. Eingeladen sind unter anderem Deutschlehrerinnen und -lehrer, Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Literatur- und Kulturvermittlerinnen und -vermittler sowie und Studierende der Germanistik.

Die Akademie für Kinder- und Jugendliteratur wurde 1976 gegründet. Sie finanziert sich durch öffentliche Zuschüsse und Spenden. Unterstützt wird sie zum Beispiel von der Stadt Volkach, dem Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus und dem Bundesfamilienministerium.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!