Portal für Impftermine: Große Nachfrage, einige Hindernisse

Nur eine Registrierung pro E-Mailadresse

Doch gerade viele ältere Menschen, wie Peter Kraus, dürfte die Registrierung vor Probleme stellen. Wenn sie, wie der 80-Jährige, selbst keine E-Mailadresse haben oder sich nicht genug im Internet auskennen, versuchen möglicherweise ihre Angehörigen, das für die zu erledigen. Doch das stellt die Verwandten vor weitere Herausforderungen: Eine BR24-Userin aus München berichtet, sie wollte ihre über 80-jährigen Eltern im Impfportal anmelden. Pro E-Mailadresse lässt sich aber nur eine Person registrieren. "Das war dann meine Mutter. Wir haben im Familienchat geklärt, wer meinen Vater registriert“, so die Userin. Das habe dann ihre Nichte übernommen, die zwei E-Mailadressen besitzt. Es könne doch nicht sein, meint sie, dass man die Eltern und sich selbst nicht unter einer Mailadresse registrieren kann. "Dafür müssen die Leute jetzt neue Mailkonten aufmachen. Ein unsinniger Aufwand!“

Der Grund dafür, eine Registrierung an eine einzelne Mailadresse zu koppeln, ist laut Gesundheitsministerium, dass man digital mit den Registrierten auch in Kontakt treten möchte, etwa für Rückfragen und eben auch um einen möglichen Impftermin mitzuteilen. Bei Familienmailadressen oder mehreren Registrierten pro Adresse wäre das so leicht nicht möglich. Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch: Wer eine extra E-Mailadresse für die Registrierung von älteren Verwandten anlegt oder etwa eine Zweit-Mailadresse verwendet, muss diese auch regelmäßig abrufen. Nur so können Rückfragen auch beantwortet und ein Impftermin mitgeteilt werden.

Terminvergabe weiter abhängig von Impfstoff-Lieferungen

Wann tatsächlich Impftermine über das Portal vergeben werden, ist derzeit noch unklar. Ob Termine vergeben werden können, hängt laut Ministerpräsident Markus Söder nach wie vor davon ab, ob Impfstoff vorhanden ist. Dem BR sagte Söder: "Es wird in Bayern jetzt geimpft, was geht. Mein Eindruck ist, dass es jetzt ganz gut läuft. Aber es hängt in den nächsten Wochen entscheidend davon ab, dass wir mehr Impfstoff bekommen."

Impf-Termine werden laut Gesundheitsministerium neben der neuen Möglichkeit im Internet auch weiterhin telefonisch, zum Beispiel in den regionalen Impfzentren, oder über die bundesweite Zentralnummer 116 117 vergeben. Laut dem Vorsitzenden des Bayerischen Landkreistags, Christian Bernreiter (CSU) müssen sich diejenigen, die sich bereits auf einem solchen Weg für eine Impfung haben vormerken lassen, nicht zusätzlich online über das Portal BayIMCO registrieren.