Poppenricht wählt einen neuen Bürgermeister

In Poppenricht im Landkreis Amberg-Sulzbach wird am Sonntag der Bürgermeister neu gewählt. Amtsinhaber Roger Hoffmann von der SPD hat sein Amt Ende des Jahres aus persönlichen Gründen zur Verfügung gestellt. Zur Wahl stehen der bisherige zweite Bürgermeister Hermann Böhm von der CSU und Michael Gradl von der SPD.

Schon mehr als 1.000 Briefwähler

2.700 Poppenrichter sind wahlberechtigt, 1.200 davon haben bereits die Briefwahl genutzt. Am Sonntag wird es nur ein Wahllokal geben, in dem unter Hygieneschutzauflagen abgestimmt werden kann.

Der bisherige Bürgermeister Roger Hoffmann (SPD) wurde erst im April 2019 gewählt. Bei der Kommunalwahl 2020 wurde dann nur der Gemeinderat gewählt. Der neue Bürgermeister wird eine Amtszeit von fünf Jahren haben, dann soll bei der nächsten Kommunalwahl 2026 wieder über Gemeinderat und Bürgermeisteramt abgestimmt werden.

Bürgerentscheid über Wohnpark in Auerbach

Erstmals in der jüngeren Stadtgeschichte findet am Sonntag in Auerbach ein Bürgerentscheid statt. Streitobjekt ist ein Wohnpark an der Adolf-Kolping-Straße. Hier will ein Bauträger drei Mehrfamilienhäuser errichten, die auf altersgerechtes Wohnen ausgerichtet sind. Anwohner sind gegen das Projekt und haben ein Bürgerbegehren gestartet. In den Mehrfamilienhäusern sollen Senioren leben, die auf Wunsch auch betreut werden können oder Leistungen wie Wäschewaschen, Essen oder ähnliches dazu buchen könnten.