Poppenhausen: 76-Jährige verursacht Autokollision und Fehlgeburt

Der Polizeiinspektion Schweinfurt zufolge bog eine aus Richtung Oerlenbach kommende 76-Jährige Autofahrerin am 3. Dezember mit ihrem Wagen von der B19 in Richtung B286 ab, ohne auf den Gegenverkehr zu achten. Deshalb kam es im Einmündungsbereich zu einer heftigen Kollision mit einer entgegenkommenden 37-Jährigen Autofahrerin.

Unfallwagen katapultiert Auto gegen drittes Fahrzeug

Die Wucht des Zusammenstoßes war so heftig, dass das zweite Fahrzeug gegen ein anders Auto geschleudert wurde. Darin hatte eine 54-jährige Frau an der Einmündung der B286 gewartet, um in die B19 abbiegen zu können. Alle drei Frauen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Unfallverursacherin und ihre Kontrahentin wurden vom Rettungsdienst in ein Schweinfurter Krankenhaus gebracht.

Verkehrsteilnehmer zu Gefahrenbremsung gezwungen

Ein 22-jähriger Autofahrer gab der Polizei gegenüber an, dass die 76-Jährige kurz vor dem Unfall auf der B19 in Höhe Poppenhausen eine Autokolonne, bestehend aus etwa fünf Fahrzeugen, ziemlich riskant überholt hat. Beim Wiedereinscheren ganz knapp vor ihm habe ihn die 76-Jährige zu einer starken Gefahrenbremsung genötigt.

Schwangerer Beifahrerin platzt Fruchtblase

Nach der Vollbremsung verspürte die auf dem Beifahrersitz im siebten Monat schwangere 30-jährige Lebensgefährtin des 22-jährigen Autofahrers starke Bauchschmerzen. Deshalb fuhr der Mini Fahrer seine schwangere Lebensgefährtin in ein Krankenhaus. Dort wurde zunächst festgestellt, dass die Frau höchstwahrscheinlich eine Gurtprellung erlitten hat, was in der Folge zu einem Fruchtwasserverlust führte. Drei Tage später verlor die Frau ihr ungeborenes Kind.