Popp wird Vorsitzender der "Großen Landstadt Fichtelgebirge"

Nach der Gründung der überparteilichen Wählervereinigung "Große Landstadt Fichtelgebirge (GLF)" haben die Mitglieder am Freitagabend (08.03.19) in Bischofsgrün (Lkr. Bayreuth) ihren Vorstand gewählt. Erster Vorsitzender ist Ideengeber Matthias Popp aus Wunsiedel, gefolgt von seiner Stellvertreterin Sigrid Reul-Herold aus Höchstädt. Als Schriftführer fungiert der Marktredwitzer Bernd Leutheußer. Schatzmeister ist Rolf Küstner aus Thiersheim (alle Lkr. Wunsiedel).

Großes Interesse bei Infoveranstaltung

Der Verein habe inzwischen 28 Mitglieder, so Popp auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks. 20 von ihnen kommen aus dem Landkreis Wunsiedel, sechs aus dem Landkreis Bayreuth und zwei aus dem Landkreis Tirschenreuth. Die Informationsveranstaltung im Kurhaus in Bischofsgrün gestern Abend war laut Popp mit etwa 60 Teilnehmern gut besucht. "Insbesondere waren auch viele politisch aktive Persönlichkeiten anwesend, darunter zwei Bürgermeister und zwei ehemalige Bürgermeister aus vier Kommunen", so der Lokalpolitiker.

Langfristiges Ziel: ganzes Fichtelgebirge als eine Einheit

Nach ersten Informationen habe sich eine angeregte Diskussion entwickelt, sagte Popp. Nächstes Jahr will die GLF bei den Kommunalwahlen antreten und es in möglichst viele Stadt- und Gemeinderäte schaffen. Langfristig plant Popp einen eigenen Fichtelgebirgs-Oberbürgermeister und einen Fichtelgebirgs-Rat. Das Ziel der GLF: Die kommunalen Belange der Fichtelgebirgsortschaften mit den Wirkungsmöglichkeiten einer Großstadt verfolgen, so Popp.

Fichtelgebirge größer als Regensburg, Ingolstadt, Würzburg

Mit 160.000 Einwohnern wäre das Fichtelgebirge die viertgrößte kommunale Einheit in Bayern. In der Rangliste würde das Fichtelgebirge dann gleich nach München, Nürnberg und Augsburg kommen – und noch vor Regensburg, Ingolstadt und Würzburg. Das Fichtelgebirge werde oft als strukturschwache Region bezeichnet. Deshalb sollten sich die Kommunen zusammenschließen und nach außen Kompetenz und Stärke demonstrieren, wie es auch Großstädte tun, ist Popp überzeugt. In der Region gilt er als politischer Querdenker. Bereits vor einigen Jahren hatte er vorgeschlagen, die zehn Gemeinden rund um die Kösseine zusammenzulegen.