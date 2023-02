Pop-up-Store: Wie die Bundeswehr in Augsburg Nachwuchs sucht

Der Pop-up-Store der Bundeswehr in der Augsburger Fußgängerzone erinnert von außen an ein gewöhnliches Innenstadtgeschäft. Im Inneren wartet jedoch etwas ganz anderes: Werbefilme, eine Feldküche samt Biwak und ein Hindernisparcours erwecken den Eindruck von Abenteuer - inklusive Klimmzüge und Maschendraht zum Durchkriechen. Das Ziel der Aktion: "Zeigen, dass wir da sind", erklärt Presseoffizier Karl Scherlin.

Warum die Bundeswehr nicht mehr so präsent ist

Ein Grund für das Nachwuchsproblem der Bundeswehr ist in seinen Augen die mangelnde Präsenz der militärischen Truppen im Alltag. "Früher gab es in jedem Landkreis ungefähr eine Kaserne, die Verwurzelung in der Bevölkerung war viel tiefer, als sie es heute ist", erklärt er. Mit dem Pop-up-Store hält die Bundeswehr Einzug in der Augsburger Innenstadt, zumindest ein kleines bisschen.

Wen der Pop-up-Store anlockt

Die Taktik scheint aufzugehen: Das Abenteuerliche, die Waffen und manchmal ein gepanzertes Fahrzeug vor der Tür, das alles lockt vor allem junge Männer an. Der Pop-up-Store ist häufig gut besucht. Doch wer wirklich zur Bundeswehr will, muss seine Fitness nicht nur im Hindernisparcours beweisen, sondern auch im Gespräch. So sollen beispielsweise radikale oder nationalistische Beweggründe ausgeschlossen werden.

Nicht nur der Dienst an der Waffe

Dabei ist es den anwesenden Bundeswehrvertreterinnen und -vertretern wichtig, dass nicht nur der Dienst an der Waffe, Auslandseinsätze und Co. im Pop-up-Store ins Bewusstsein zu rücken. Dafür ist die ehemalige Soldatin Nicole Solony zuständig: "Viele können sich das nicht vorstellen, sich längere Zeit zu verpflichten. Ich präsentiere dann die zivile Seite, da gibt es verschiedene Möglichkeiten."

So beeinflusst der Ukraine-Krieg das Truppen-Image

Diese Möglichkeiten interessieren unter anderem den Jurastudenten Philipp, der kürzlich seinen Abschluss gemacht hat. Er findet es gut, dass die Bundeswehr im Zuge des Ukrainekriegs wieder an Bedeutung gewinnt, wenngleich er auch Schwachstellen sieht. Stichwort Materialprobleme, rechte Umtriebe: "Das könnte besser aufgearbeitet werden. Es geht immerhin um Leute, die an Waffen ausgebildet werden und Zugang zu gefährlichen und schweren Waffen haben." Grundsätzlich sieht Philipp die Bundeswehr aber positiv. Demnächst kommt er wieder in der Pop-up-Store. Dann geht's aber ins Obergeschoss - wo die Anwerbungs-Gespräche laufen.