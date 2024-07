Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Pop-up-Store im Einkaufszentrum: Polizei berät und wirbt

Pop-up-Store im Einkaufszentrum: Polizei berät und wirbt

Auf einem Polizei-Motorrad sitzen oder einmal eine Polizeiwaffe in der Hand halten: Elf Tage lang ist das in einem Regensburger Einkaufszentrum möglich. Mit einem Pop-up-Store will die Oberpfälzer Polizei mit Menschen ins Gespräch kommen.