Pop-Up-Fahrradwege in München: Stadtrat stimmt für Abbau

Die Pop-Up-Radwege in der Münchner Innenstadt werden wieder abgebaut. Das hat der Münchner Stadtrat mit den Stimmen von CSU, SPD, FDP und Bayernpartei beschlossen.

Entfernung der Pop-Up-Radwege ein "falsches Signal"

Dagegen gestimmt hatten die Grünen, ÖDP und die Linken. Die Grünen bedauerten die Entscheidung. Münchens zweite Bürgermeisterin Kathrin Habenschaden nannte das Ergebnis in einer schriftlichen Stellungnahme ein falsches Signal. Die Zahl der Radfahrenden in München sei in den vergangen Jahren gestiegen, so Habenschaden. Corona habe diese Entwicklung noch verschärft.

Münchner wollen mehr Fahrradwege

Laut der zweiten Bürgermeisterin widerspricht die Entscheidung auch dem Willen der Bevölkerung. Der Radentscheid und die Kommunalwahl im März hätten gezeigt, dass der Wunsch nach einer besseren Radinfrastruktur groß sei.

SPD will sich an Abmachung halten

Die SPD begründete den Schritt, gegen die Grünen und mit der CSU zu stimmen, damit, dass die Pop-Up-Radwege von Beginn an bis 31.Oktober begrenzt gewesen seien. In der Stadtratssitzung sprachen sich sowohl SPD und CSU dafür aus, nach einer grundlegenden Evaluation im nächsten Jahr zu entscheiden, ob und welche der ehemaligen Pop-Up-Radwege dann fest installiert werden sollen. Die temporären Radwege wurden im Juni diesen Jahres in fünf Straßen in der Münchner Innenstadt installiert. Die Münchner Stadtverwaltung zog in einer Evaluation ein überwiegend positives Fazit.