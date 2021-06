Poolbau boomt durch Corona: Luxus auf Kosten der Nachhaltigkeit?

Der Kalender von Poolbauer Andreas Schmitt ist voll für dieses Jahr. Er nimmt keine Aufträge mehr an, macht keine Werbung mehr. Vor Corona haben die Mitarbeiter seiner Firma Depotec im unterfränkischen Urspringen ein bis zwei Swimmingpools pro Woche gebaut. Jetzt sind es mehr als doppelt so viele. "Der Trend geht ganz klar in den Garten", sagt der Poolbauer. Von jungen Familien bis zu älteren Paaren wollen sich alle den Traum vom eigenen Pool im Garten erfüllen.

Poolbau boomt in der Corona-Pandemie

Was Poolbauer Andreas Schmitt an seiner Auftragslage bemerkt, lässt sich in ganz Deutschland beobachten: Poolbau boomt seit Beginn der Corona-Pandemie. Der Bundesverband Schwimmbad & Wellness geht davon aus, dass es in Deutschland knapp 833.000 private Pools gibt. Allein im vergangenen Jahr sind bundesweit rund 30.000 Pools in private Gärten geliefert worden – circa doppelt so viele wie üblich.

Bund Naturschutz: Boom problematisch für Umwelt

Für die Umwelt ist dieser Boom problematisch, findet Steffen Jodl vom Bund Naturschutz in Würzburg. Das größte Problem sieht Jodl in der Wasserverschwendung. Laut dem Landesamt für Umwelt war die jährliche Grundwasserneubildung in Bayern seit 2003 insgesamt unterdurchschnittlich. "Wir haben seit 18 Jahren keine Überschüsse mehr in der Grundwasserneubildung", sagt Jodl. "Trinkwasser ist das wertvollste Lebensmittel. Wir sollten das nicht für so einen Luxus, für so ein kurzfristiges Vergnügen verschwenden."

Kunden machen sich keine Sorgen um Nachhaltigkeit

Schmitt baut mal große, mal kleine Pools – je nach Kundenwunsch und Gartengröße. Ein Standardpool ist circa acht mal drei Meter groß. In das Becken passen 40 Kubikmeter Wasser. Laut dem Poolbauer muss das Wasser alle drei bis fünf Jahre ausgetauscht werden. Sorgen um Wasserverschwendung oder Nachhaltigkeit machen sich seine Kunden kaum. "Weil sich das Wasser so lange hält", sagt Schmitt. Um die Wasserverdunstung zu minimieren, empfiehlt Schmitt seinen Kunden immer eine Abdeckung für das Becken. Auf Wunsch baut er auch eine Wand- und Bodenisolierung ein, die dafür sorgt, die Wärme ohne Energieaufwand länger zu halten.

Bund Naturschutz: Private Pools in Mainfranken nicht vertretbar

Einige seiner Pools baut Schmitt in Gärten in Mainfranken ein – eine der trockensten Regionen in Deutschland. "Seit 2015 hatten wir fast einen ganzen Jahresniederschlag weniger", sagt Jodl vom Bund Naturschutz. Laut dem Umweltexperten sterben immer mehr Bäume ab, die Landwirtschaft und der Weinbau brauchen dringend Wasser. Gerade in der Bergtheimer Mulde sei die Diskussion um das Trinkwasser längst entbrannt. Swimmingpools mit tausenden Litern an Trinkwasser zu füllen, führe zu einer Wasserverschwendung, die man sich in Mainfranken nicht mehr leisten könne. "Vor allem in unserer Region ist es nicht vertretbar und nicht nachhaltig, sich einen Pool in den Garten zu stellen", sagt Jodl.

Pools als Beitrag zur Flächenversiegelung

Dazu kommt: "Jeder Quadratmeter, auf dem ein Pool steht, ist eine versiegelte Fläche. Da kann nichts mehr in den Grund versickern." Das habe laut Jodl auch zur Folge, dass die Grundwasserneubildung verringert wird. Pools seien zwar nicht die Hauptversiegelung. Die werde durch den Straßenbau und durch Baugebiete verursacht. "Aber sie sind natürlich auch ein Beitrag, den Versiegelungsgrad zu erhöhen", sagt Jodl. Dabei hat sich die Bayerische Staatsregierung zum Ziel gesetzt, den Flächenverbrauch bis 2030 auf fünf Hektar pro Tag zu verringern. 2019 wurden in Bayern laut Landesamt für Umwelt täglich circa elf Hektar Fläche verbraucht.

Andreas Schmitt geht davon aus, dass sich seine Auftragslage nächstes Jahr ein wenig einpendelt. Trotzdem vermutet er, dass Pools weiterhin stärker nachgefragt werden als vor der Corona-Pandemie. Statt drei bis vier Pools pro Woche, sind es dann vielleicht zwei bis drei.