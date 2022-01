Holpriger Schulstart nach den Weihnachtsferien

Die Bilanz der ersten Schulwoche nach den Weihnachtsferien ist durchwachsen: Viele Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte befinden sich in Quarantäne oder Isolation, an einigen Schulen musste der Unterricht improvisiert werden.

Positiver Pool-Test sorgt für Chaos

Auch an der Münchner Grundschule an der Klenzestraße hat das neue Jahr chaotisch begonnen. Am Montag kam heraus, dass sich einige Schüler in den Ferien mit dem Virus angesteckt hatten, so Schulleiterin Mariella Piller. Außerdem seien gleich mehrere Lehrkräfte wegen Krankheit oder Quarantäne ausgefallen. Eine erste Klasse, die nicht betreut werden konnte, musste gleich am Morgen auf zwei andere Klassen aufgeteilt werden. Am Abend wurde dann bekannt, dass genau diese Klasse einen positiven Pool-Test hatte.

"Es konnte erst am nächsten Tag ermittelt werden: Welche Kinder saßen neben dem positiven Kind in der Früh im Unterricht, welche Kinder saßen bei den aufgeteilten Klassen? Und das ging dann am Dienstag so wahnsinnig wieder los, dass dann sechs, sieben Kinder in Quarantäne geschickt wurden." Schulleiterin Mariella Piller

Offener Brief des BLLV

Der bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) beklagt die hohe Arbeitsbelastung der Schulleitungen in der Pandemie. In einem offenen Brief an Bayerns Ministerpräsident Söder (CSU) fordert die BLLV-Vorsitzende Simone Fleischmann unter anderem eine schnelle Reaktion auf den Lehrermangel. Und dass Schulleitungen stärker entlastet werden:

"Raus mit den Schulleiterinnen und Schulleitern aus dem Unterricht! Die können das nicht mehr nebenbei machen, diesen Riesenprozess begleiten, die Kommunikation mit den Eltern, mit den Lehrern, die ständigen neuen Maßnahmen umsetzen." Simone Fleischmann, BLLV

Das Kultusministerium berichtet dagegen von einer entspannten Situation in dieser ersten Schulwoche, zumindest in Zahlen mache sich die Omikron-Variante noch nicht bemerkbar. Die Positivrate bei den Pooltests, die an Grund- und Förderschulen gemacht werden, lag am Montag bei 3,1 Prozent. Zum Vergleich: Am Montag nach den Herbstferien im November lag sie bei 4,4 Prozent deutlich höher.

Klappt der Quarantäne-Unterricht?

Aus dem Kultusministerium heißt es auch, Kinder in Quarantäne könnten mittlerweile gut zuhause beschult werden - mithilfe zahlreicher digitaler Kommunikations- und Lernplattformen. De facto findet aber längst nicht immer Quarantäne-Unterricht statt, wie zum Beispiel die 13-jährige Hannah berichtet.

Die Münchner Gymnasiastin war im Dezember in Quarantäne und musste sich analog behelfen: "Das war am Ende, kurz vor den Ferien", erzählt Hannah, "und da haben sie nicht mehr so viele Unterrichtsstoff gemacht, und da hat mir eine Freundin alles gebracht, und so habe ich ein bisschen was mitbekommen."

Große Unterschiede bei den Schulen

Andere Schulen sind da besser organisiert und auch digital ausgestattet. Sie streamen den Unterricht. Zum Beispiel das Johann Schöner Gymnasium in Karlstadt, nördlich von Würzburg. Man habe in dieser Woche 19 Quarantänefälle, mehr als sonst, aber auch das sei kein Problem, sagt Schulleiter Peter Stegmann: "Wir haben sowieso unser Lehrer-Tablet mit dem Beamer in den Klassen verbunden. Wenn Schüler zu Hause sind, in Quarantäne, dann wird der Unterricht einfach gestreamt und die Schüler machen ihre Gerät daheim an und folgen einfach dem Unterricht."

Doch auch wenn die technischen Voraussetzungen gegeben sind: Gerade jüngere Kinder sind von stundenlangen Videokonferenzen überfordert. Und für die Lehrkräfte bedeutet Hybrid-Unterricht meist doppelte Arbeit.