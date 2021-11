Ponybesuch im Weißenburger Seniorenheim

Das Shetlandpony Kalle fährt im Hänger vor dem Altenheim St. Andreas in Weißenburg vor. Seine Besitzerin Sandra Wägemann vom Reit- und Therapiehof "artgerecht" führt es nach draußen und direkt weiter in das Seniorenheim in der Weißenburger Innenstadt. Kalle hat eine besondere Ausbildung hinter sich: die zum Therapiepony. Der Besuch in dem Weißenburger Heim ist sein zweiter Einsatz.

Pony-Ausbildung mit Rollstuhl und im Wohnzimmer

Kalle geht durch die Schiebetür und folgt Sandra Wägemann als hätte er noch nie etwas anderes gemacht, als in einem Seniorenheim den Gang entlang zu spazieren. Dass das alles so reibungslos klappt, liegt unter anderem an der Ausbildung des Ponys, sagt Sandra Wägemann. Sie habe sich zum Beispiel einen Rollstuhl ausgeliehen, damit Kalle sich daran gewöhnt. Kalle und ein weiteres Pony waren auch auf der Wülzburg in der Pflegeschule zu Besuch und haben sich die Krankenbetten angeschaut.

"Kalle war mehrere Male in meinem Haus. Er war in meinem Wohnzimmer und in meiner Küche." Sandra Wägemann

Bewohnerin reagiert auf Berührung

Im Altenheim St. Andreas besucht Kalle als erstes Friderun Mulugeta-Weber in ihrem Zimmer. Sie hat eine seltene Form der Demenz. Die löst aus, dass sie sich emotional komplett zurückzieht. Seit rund sieben Jahren liegt sie in einer Art Wachkoma. Auf den Besuch von Therapiehunden hat sie gut reagiert – alle sind gespannt, was passiert, wenn Kalle sie besucht.